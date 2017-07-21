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«Зенит» допустил проведение матча против «Рубина» под крышей

21 июля 2017, 18:13
5

Санкт-петербургский «Зенит» допускает, что встреча второго тура РФПЛ против казанского «Рубина» может пройти при закрытой крыше санкт-петербургского стадиона на Крестовском острове. Сооружение будет изолировано от внешней среды в случае осадков.

Решение по этому вопросу будет принято в первой половине дня поединка, когда состоится предматчевое совещание с участием представителей команд и судейской бригады.

Что касается прогноза погоды, то вечером 22 июля в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди.

Матч «Зенит» – «Рубин» начнется в 17:30 по Москве.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит
Комментарии (5)
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Бриг
1500650551
Задохнутся все
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insider_retro
1500652269
Надо пробовать, раз есть повод... Даст возможность оценить стадион, его механизмы, влияние влажности и всего остального на игроков и зрителей.... Пока конфуз неожиданно не случился на международном матче....
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Aleksandr_1986_Spb_
1500654915
Крыша вроде протекала же...
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