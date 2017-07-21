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    «Зенит» допустил проведение матча против «Рубина» под крышей

    Санкт-петербургский «Зенит» допускает, что встреча второго тура РФПЛ против казанского «Рубина» может пройти при закрытой крыше санкт-петербургского стадиона на Крестовском острове. Сооружение будет изолировано от внешней среды в случае осадков.

    Решение по этому вопросу будет принято в первой половине дня поединка, когда состоится предматчевое совещание с участием представителей команд и судейской бригады.

    Что касается прогноза погоды, то вечером 22 июля в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди.

    Матч «Зенит» – «Рубин» начнется в 17:30 по Москве.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.07.2017 18:13
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 21 июля 2017, 19:35

      Крыша вроде протекала же...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 18:51

      Надо пробовать, раз есть повод... Даст возможность оценить стадион, его механизмы, влияние влажности и всего остального на игроков и зрителей.... Пока конфуз неожиданно не случился на международном матче....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > insider_retro 21 июля 2017, 22:12

      Так там уже столько конфузов было...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Aleksandr_1986_Spb_ 21 июля 2017, 22:13

      За державу обидно.... Достойное надо лицом показывать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 июля 2017, 18:22

      Задохнутся все

      -1
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