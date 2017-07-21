«Зенит» допустил проведение матча против «Рубина» под крышей

Санкт-петербургский «Зенит» допускает, что встреча второго тура РФПЛ против казанского «Рубина» может пройти при закрытой крыше санкт-петербургского стадиона на Крестовском острове. Сооружение будет изолировано от внешней среды в случае осадков.

Решение по этому вопросу будет принято в первой половине дня поединка, когда состоится предматчевое совещание с участием представителей команд и судейской бригады.

Что касается прогноза погоды, то вечером 22 июля в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди.

Матч «Зенит» – «Рубин» начнется в 17:30 по Москве.