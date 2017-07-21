Карпин считает, что Промес не затерялся бы ни в одном европейском топ-чемпионате

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что полузащитник Квинси Промес был лучшим футболистом московской команды в прошлом сезоне. По мнению Карпина, голландец смог бы успешно выступить в любом европейском топ-чемпионате.

– Кто был лучшим в «Спартаке» в чемпионском сезоне?

– Если брать по эффективности, по количеству набранных очков, спасению игр, то назову Промеса. Глушаков, конечно, тоже хорош. Но при здоровом Зобнине замену ему еще можно найти, а вот отсутствие голландца – уже большая проблема. Промес, как никто другой, умеет цепляться за мяч, взять инициативу на себя и тем самым дать передышку обороне. Скорость, техника, удар – все при нем!

– А где Промес полезней – на фланге или впереди?

– Везде. При схеме 4-4-2 он может сыграть вторым нападающим, а при расстановке 4-3-3 – на фланге. Думаю, Промес не затерялся бы ни в одном европейском топ-чемпионате. Тяжело ему было бы, пожалуй, в Италии, где слишком закрытая тактика.

– А что бы вы порекомендовали – Испанию или Англию?

– Скорее Испанию. Пока не утверждаю, что он игрок для «Барселоны» или мадридского «Реала». Сказать, что Промес сейчас сильнее Суареса, Неймара или Месси, было бы перебором.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Промес провел 26 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач.