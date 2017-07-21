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    Карпин считает, что Промес не затерялся бы ни в одном европейском топ-чемпионате

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что полузащитник Квинси Промес был лучшим футболистом московской команды в прошлом сезоне. По мнению Карпина, голландец смог бы успешно выступить в любом европейском топ-чемпионате.

    – Кто был лучшим в «Спартаке» в чемпионском сезоне?

    – Если брать по эффективности, по количеству набранных очков, спасению игр, то назову Промеса. Глушаков, конечно, тоже хорош. Но при здоровом Зобнине замену ему еще можно найти, а вот отсутствие голландца – уже большая проблема. Промес, как никто другой, умеет цепляться за мяч, взять инициативу на себя и тем самым дать передышку обороне. Скорость, техника, удар – все при нем!

    – А где Промес полезней – на фланге или впереди?

    – Везде. При схеме 4-4-2 он может сыграть вторым нападающим, а при расстановке 4-3-3 – на фланге. Думаю, Промес не затерялся бы ни в одном европейском топ-чемпионате. Тяжело ему было бы, пожалуй, в Италии, где слишком закрытая тактика.

    – А что бы вы порекомендовали – Испанию или Англию?

    – Скорее Испанию. Пока не утверждаю, что он игрок для «Барселоны» или мадридского «Реала». Сказать, что Промес сейчас сильнее Суареса, Неймара или Месси, было бы перебором.

    В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Промес провел 26 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2017 14:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июля 2017, 17:57

      Почти незаменимый.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 июля 2017, 15:55

      Один из немногих в чемпе, кто может в одиночку решить момент, хотя не каждую игру.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 июля 2017, 15:48

      Антоха сейчас очень хорош, легок на ногах как пружинка.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 июля 2017, 15:43

      Квинси в команду классно вписался, как влитой.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 21 июля 2017, 14:39

      Кто ж спорит? Промес - главная наша Звездочка! )

      8
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