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  • Карпин считает, что Промес не затерялся бы ни в одном европейском топ-чемпионате

Карпин считает, что Промес не затерялся бы ни в одном европейском топ-чемпионате

21 июля 2017, 14:27
5

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что полузащитник Квинси Промес был лучшим футболистом московской команды в прошлом сезоне. По мнению Карпина, голландец смог бы успешно выступить в любом европейском топ-чемпионате.

– Кто был лучшим в «Спартаке» в чемпионском сезоне?

– Если брать по эффективности, по количеству набранных очков, спасению игр, то назову Промеса. Глушаков, конечно, тоже хорош. Но при здоровом Зобнине замену ему еще можно найти, а вот отсутствие голландца – уже большая проблема. Промес, как никто другой, умеет цепляться за мяч, взять инициативу на себя и тем самым дать передышку обороне. Скорость, техника, удар – все при нем!

– А где Промес полезней – на фланге или впереди?

– Везде. При схеме 4-4-2 он может сыграть вторым нападающим, а при расстановке 4-3-3 – на фланге. Думаю, Промес не затерялся бы ни в одном европейском топ-чемпионате. Тяжело ему было бы, пожалуй, в Италии, где слишком закрытая тактика.

– А что бы вы порекомендовали – Испанию или Англию?

– Скорее Испанию. Пока не утверждаю, что он игрок для «Барселоны» или мадридского «Реала». Сказать, что Промес сейчас сильнее Суареса, Неймара или Месси, было бы перебором.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Промес провел 26 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Карпин Валерий
Комментарии (5)
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oyabun
1500637178
Кто ж спорит? Промес - главная наша Звездочка! )
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Одинокий волк Маквейд
1500641033
Квинси в команду классно вписался, как влитой.
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Сибирь за Спартак
1500641327
Антоха сейчас очень хорош, легок на ногах как пружинка.
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Svoysvoemubrat
1500641743
Один из немногих в чемпе, кто может в одиночку решить момент, хотя не каждую игру.
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DeutschlandUberAlles
1500649032
Почти незаменимый.
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