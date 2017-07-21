Спортивный арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию Еременко

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

Решение о двухлетней дисквалификации 30-летнего финского игрока оставлено в силе.

Напомним, что Еременко был отстранен на два года из-за положительной допинг-пробы, взятой у него в сентябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». В крови футболиста был обнаружен кокаин и его метаболиты. Контракт хавбека с армейским клубом завершился по окончании прошлого сезона.