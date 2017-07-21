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    Спортивный арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию Еременко

    Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    Решение о двухлетней дисквалификации 30-летнего финского игрока оставлено в силе.

    Напомним, что Еременко был отстранен на два года из-за положительной допинг-пробы, взятой у него в сентябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». В крови футболиста был обнаружен кокаин и его метаболиты. Контракт хавбека с армейским клубом завершился по окончании прошлого сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2017 13:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 июля 2017, 18:46

      После отпуска пойдет играть в какой нибудь Амкар или даже Кайрат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2017, 18:15

      И всё-таки я не верю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 21 июля 2017, 13:42

      Ну что поделаешь. Кони любят подолбиться, хлебом не корми

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 21 июля 2017, 13:35

      Все, пришла пенсия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 21 июля 2017, 13:32

      Чё ж контракт то не продлили)))

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset > mopecekca 21 июля 2017, 13:42

      Так и не бросили. Контракт не разорвали, хотя могли. Контракт закончился, а продлевать его оснований нет. Он не играет. Если будет в форме после дисквалификации, его обратно без проблем возьмут.

      7
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ > bset 21 июля 2017, 14:10

      В какой форме может быть спустя 2 года кокаиновый наркоман?!))))

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Рулонъ Обоевъ 21 июля 2017, 14:46

      Это уже ему виднее. Сам дурак.

      0
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      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Рулонъ Обоевъ 21 июля 2017, 18:07

      Вопрос к Диего Армандо!

      0
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