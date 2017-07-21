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    Ловчев: «Спартак» после потери очков обязательно встряхнется»

    Известный в прошлом защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев дал свой прогноз на центральные матчи второго тура российской Премьер-лиги.

    «Армейцы сейчас хороши, честно скажу. Думаю, что они выиграют однозначно. «Зенит» тоже возьмет три очка, но победит пока не крупно. «Рубин» все же еще не команда Курбана Бердыева, он выпустил восемь россиян в первом тайме матча первого тура против «Краснодара», потом разбавил этот состав легионерами – и за второй тайм уже не стыдно стало. Но самое главное в том, что Бердыев – мастер организации обороны, а пока он даже не разобрался в своих игроках. Поэтому я думаю, что Манчини победит Бердыева в Петербурге со счетом 2:0.

    «Спартак» тоже выиграет в Уфе – 2:1. Атака, как я говорил, у красно-белых неплохая, команда все же успеет отдохнуть, а после потери очков обязательно встряхнется», – считает Ловчев.

    Напомним, что второй тур российской Премьер-лиги стартует в пятницу, 21 июля.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.07.2017 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 21 июля 2017, 14:33

      Я вот одного понять не могу - Спартаку чтобы нормально играть нужна обязательно втряска в виде позорной потери очков как в матче с Динамо? Стабильность - признак высокого класса команды. Очень хочется чтобы стабильность в виде непрерывных побед что в игре с фаворитами, что в играх с аутсайдерами, была характерным отличием команды Спартак.

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