Гершкович: «Победа «Зениту» досталась только по стечению обстоятельств»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не ждет положительных результатов от «Рубина» в первых матчах. По его словам, у казанцев было слишком мало времени на подготовку к чемпионату.

«Трудно было ждать от «Рубина» выразительной игры с первого официального матча сезона. У команды был всего месяц на подготовку. Не нужно думать, что казанцы сразу же будут играть так же, как и «Ростов» Бердыева. Курбану Бекиевичу нужно еще многое наладить, а игрокам — привыкнуть к требованиям тренера.

Что касается «Зенита», то их игра со СКА мне не понравилась. Они выиграли только по стечению обстоятельств. Так что у Манчини впереди еще тоже много работы», – заявил Гершкович.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Рубин» состоится в субботу, 22 июля, в 17:30 по московскому времени.