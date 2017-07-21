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    Гершкович: «Победа «Зениту» досталась только по стечению обстоятельств»

    Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не ждет положительных результатов от «Рубина» в первых матчах. По его словам, у казанцев было слишком мало времени на подготовку к чемпионату.

    «Трудно было ждать от «Рубина» выразительной игры с первого официального матча сезона. У команды был всего месяц на подготовку. Не нужно думать, что казанцы сразу же будут играть так же, как и «Ростов» Бердыева. Курбану Бекиевичу нужно еще многое наладить, а игрокам — привыкнуть к требованиям тренера.

    Что касается «Зенита», то их игра со СКА мне не понравилась. Они выиграли только по стечению обстоятельств. Так что у Манчини впереди еще тоже много работы», – заявил Гершкович.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Рубин» состоится в субботу, 22 июля, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    21.07.2017 11:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 21 июля 2017, 14:51

      с рубином увидим!случайно или нет!

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 июля 2017, 12:32

      Все может быть,но это только начало,цыплят по осени считают

      0
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 21 июля 2017, 12:29

      про Рубин типо ещё не сыгрались,а Зенит с новой командой должен всех со старта рвать и выиграл случайно-зачем это всё говорить если обе команды обновились не понимаю.

      3
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 21 июля 2017, 11:44

      Ещё один мудрец... Да вся жизнь и, в частности, игра в футбол это стечение неких обстоятельств. Лишь-бы что-нибудь ляпнуть! Ничего по делу не сказал.

      5
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