Бодул: «Верю в себя и знаю, что я хороший футболист»

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул рассказал о том, как он принял решение о переезде в Россию. Он также сравнил российский футбол с шотландским, голландским и австрийским.

— Какие впечатления у вас остались от игры в шотландской Премьер-лиге?

— В Шотландии я был потрясен природой – там просто все зеленое. Жил недалеко от побережья, и там было очень красиво. В том месте, где я жил, проводились турниры по гольфу, и часто такие звезды, как Фигу, Зидан, приезжали туда посоревноваться в эту игру. Что касается самого футбола, то должен признаться, что длинные передачи вперед без особой мысли – это немного не мое. Я подписал контракт на два года, но играл только год, после чего расторг договор досрочно.

— Когда вам предложили вариант с российским клубом, сомнений не было?

— У меня были друзья, которые играли до этого в России – Лоренцо Эбесилио, Митчел Дональд, Данило Кампос. Также знаю Эдгара Манучаряна, который тоже играл со мной в «Аяксе», сейчас он выступает за «Урал». Я знал, что Россия – большая страна и здесь есть хорошие возможности для развития.

— Что вы думали про Россию до приезда?

— Ничего, хотел лишь приехать сюда и показать нормальный уровень футбола, показать себя, насколько я хорош, потому что меня особо здесь никто не знал. Я верю в себя и знаю, что хороший футболист. И когда люди в меня верят, чувствую в себе еще больше сил. Рад, что играю в «Амкаре», в клубе, который мне доверяет.

— А что думаете в общем об уровне российского чемпионата?

— Ваш футбол можно назвать тяжелым, с большим уровнем физической работы. Я играл в Шотландии, так вот там футбол другого типа. В России очень много хороших команд, высокий уровень сопротивления, а это то, что я очень люблю в футболе.

— К какому чемпионату наша лига ближе?

— Во всех странах футбол разный. В Голландии все построено на технике, обыгрышах один в один, у тебя есть время. В Австрии очень большое внимание уделяется молодым футболистам. В той же Дании важны силовые единоборства, впрочем, как и в Шотландии. Теперь я в России – здесь все смешано: и футбольные качества футболистов, и единоборства. Но я чувствую себя комфортно и с каждой игрой становлюсь сильнее.