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    Мостовой ставит на ЦСКА в матче с «Локомотивом»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сделал свой прогноз на предстоящий матч второго тура российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Локомотив».

    «В прошлом сезоне армейцы просто прошлись катком по «Локомотиву» (4:0). Не думаю, что в грядущем матче у красно-синих получится это повторить. ЦСКА, судя по предсезонке и первому туру, выглядит прилично, но их скамейка запасных не внушает доверия.

    «Локомотив» также смотрится неплохо, состав достойный, ничем не хуже, чем у армейцев. Но игре железнодорожников явно чего-то не хватает. С учетом домашнего стадиона отдам небольшой перевес в пользу ЦСКА», – сказал Мостовой.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится в пятницу, 21 июля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    21.07.2017 09:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 21 июля 2017, 14:16

      Ой страшно за защиту армейцев,что то несуразное творили в прошлом матче,а атака огонь!В общем ждем голов,надеюсь,что от армейцев их будет больше))))

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 июля 2017, 12:35

      Интересное дерби,ждем хорошую игру-победит сильнейший!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 июля 2017, 12:17

      у нас тоже скамейка не айс, одна сырая молодежь. Да и Тулой во втором тайме еле ходили. Короче, у коней преимущества дофига сегодня.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 21 июля 2017, 10:44

      ЦСКА объективно сильнее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 июля 2017, 10:19

      Кто делает ставки и любит Локо - ставьте на их победу по фолам. 100%.

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 июля 2017, 09:59

      Гончаренко умный мужик, выстроит игру как надо, сегодня победят, Локо еще сырой.

      7
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 21 июля 2017, 09:56

      Победа ЦСКА!!!

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 июля 2017, 09:49

      2-0, при всем уважении к Семину.

      5
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