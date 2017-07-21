Мостовой ставит на ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сделал свой прогноз на предстоящий матч второго тура российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Локомотив».

«В прошлом сезоне армейцы просто прошлись катком по «Локомотиву» (4:0). Не думаю, что в грядущем матче у красно-синих получится это повторить. ЦСКА, судя по предсезонке и первому туру, выглядит прилично, но их скамейка запасных не внушает доверия.

«Локомотив» также смотрится неплохо, состав достойный, ничем не хуже, чем у армейцев. Но игре железнодорожников явно чего-то не хватает. С учетом домашнего стадиона отдам небольшой перевес в пользу ЦСКА», – сказал Мостовой.

Матч второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится в пятницу, 21 июля, в 19:30 по московскому времени.