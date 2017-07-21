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Мостовой ставит на ЦСКА в матче с «Локомотивом»

21 июля 2017, 09:15
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сделал свой прогноз на предстоящий матч второго тура российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Локомотив».

«В прошлом сезоне армейцы просто прошлись катком по «Локомотиву» (4:0). Не думаю, что в грядущем матче у красно-синих получится это повторить. ЦСКА, судя по предсезонке и первому туру, выглядит прилично, но их скамейка запасных не внушает доверия.

«Локомотив» также смотрится неплохо, состав достойный, ничем не хуже, чем у армейцев. Но игре железнодорожников явно чего-то не хватает. С учетом домашнего стадиона отдам небольшой перевес в пользу ЦСКА», – сказал Мостовой.

Матч второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится в пятницу, 21 июля, в 19:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Одинокий волк Маквейд
1500619790
2-0, при всем уважении к Семину.
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Obi Wan
1500620188
Победа ЦСКА!!!
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Сибирь за Спартак
1500620381
Гончаренко умный мужик, выстроит игру как надо, сегодня победят, Локо еще сырой.
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Svoysvoemubrat
1500621578
Кто делает ставки и любит Локо - ставьте на их победу по фолам. 100%.
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Павел Амурский
1500623047
ЦСКА объективно сильнее.
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Diesel133
1500628679
у нас тоже скамейка не айс, одна сырая молодежь. Да и Тулой во втором тайме еле ходили. Короче, у коней преимущества дофига сегодня.
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Mahone
1500629728
Интересное дерби,ждем хорошую игру-победит сильнейший!!!!!!!!!
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DUMOH
1500635787
Ой страшно за защиту армейцев,что то несуразное творили в прошлом матче,а атака огонь!В общем ждем голов,надеюсь,что от армейцев их будет больше))))
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