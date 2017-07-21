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    Таиланд отказался претендовать на проведение Кубка Азии

    Таиланд не будет претендовать на проведение Кубка Азии по футболу 2023 года, сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола.

    «Футбольная ассоциация Таиланда отправила уведомление Азиатской конфедерации футбола о решении выйти из борьбы за проведение Кубка Азии-2023 «, – говорится в заявлении конфедерации.

    На данный момент причины такого шага не сообщаются. Сейчас остаются два претендента на данный турнир – Китай и Южная Корея.

    Напомним, что Кубок Азии проводится по традиционной схеме – раз в четыре года. Ближайший турнир пройдет в 2019 году в ОАЭ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 08:55
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