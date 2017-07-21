Таиланд отказался претендовать на проведение Кубка Азии

Таиланд не будет претендовать на проведение Кубка Азии по футболу 2023 года, сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола.

«Футбольная ассоциация Таиланда отправила уведомление Азиатской конфедерации футбола о решении выйти из борьбы за проведение Кубка Азии-2023 «, – говорится в заявлении конфедерации.

На данный момент причины такого шага не сообщаются. Сейчас остаются два претендента на данный турнир – Китай и Южная Корея.

Напомним, что Кубок Азии проводится по традиционной схеме – раз в четыре года. Ближайший турнир пройдет в 2019 году в ОАЭ.