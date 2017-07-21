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  • Ловчев: «Каррера не научил «Спартак» играть усталым и под прессингом соперника»

Ловчев: «Каррера не научил «Спартак» играть усталым и под прессингом соперника»

21 июля 2017, 08:06
10

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера пока не научил свою команду играть в усталом состоянии и под прессингом соперника.

Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде сыграл с «Динамо» со счетом 2:2.

– Не находите, что эти два матча – Суперкубок и первый тур – словно символ наступившего сезона у красно-белых? Тут через месяц начнется Лига чемпионов и придется играть как раз дважды в неделю – чемпион должен уметь сохранять свежесть.

– Но все равно, сейчас же не по три месяца, как в мое время, готовятся, а за две-три игры. Питер тот же – ведь как таковой командной игры не видно пока, Манчини только-только пришел, он еще в своих игроках разбирается.

– Если сравнивать приход Карреры и Манчини, то первый пришел в практически готовую команду, а второй еще только формирует состав, покупая новичков.

– Не забывай, что Каррера уже работал в команде и все про всех знал. Но когда он даже заменами показывал – как бы нам отстояться, это влияет и на ребят. Ведь ни одной же атаки больше не было – отбивали мяч, куда ни попадя. И это чемпион страны! А где класс? Где умение взять мяч под контроль и держать его? Совершенно не увидел такого. Как играть усталым и под прессингом соперника, который начинает тебя рвать на куски, Каррера команду не научил.

Хотя, повторюсь, ничего страшного не произошло. «Динамо» было хорошим – и это понятно. Они только вернулись в РФПЛ – и сразу матч с принципиальным соперником, чемпионом страны. В концовке они во всем опережали «Спартак».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (10)
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subbotaspartak
1500617580
ЛЧ научит, Будут круче.
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Huberman
1500618000
Укрепить несколько позиций и всё будет. Только не Самедовыми с Ещенками, а классными футболистами,высокого уровня. Которые не особо хотят играть в супергалактической лиге Мутко!
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Диктор
1500618067
Ни о чем новом он не сказал-пустое все.
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Вадим 1972
1500618149
Ловчев прав, надо ещё работать и работать. Честно скажу, на концовку игры смотреть просто не хотелось, играли чисто на отбой. Ну просто кошмар. Забили два и ни в коем случае нельзя было расслабляться.
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Psih86
1500621886
Ну научи!!!кроме как языком чесать сам то,что умеешь?...
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RedWhiteFans2
1500623812
В следующий раз он скажет, что Каррера не научил их проигрывать бодрыми и веселыми
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nbv
1500629385
А в чем динамо было хорошим? В первом тайме ничего в разумительного не показали, а во втором только потомучто спартак выдохся смогли забить. И то тупа навешивали на ворота. В центре потери были раз за разом. Были бы силы у спартака, могли ещё бы забить парочку
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