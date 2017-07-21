Ловчев: «Каррера не научил «Спартак» играть усталым и под прессингом соперника»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера пока не научил свою команду играть в усталом состоянии и под прессингом соперника.

Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде сыграл с «Динамо» со счетом 2:2.

– Не находите, что эти два матча – Суперкубок и первый тур – словно символ наступившего сезона у красно-белых? Тут через месяц начнется Лига чемпионов и придется играть как раз дважды в неделю – чемпион должен уметь сохранять свежесть.

– Но все равно, сейчас же не по три месяца, как в мое время, готовятся, а за две-три игры. Питер тот же – ведь как таковой командной игры не видно пока, Манчини только-только пришел, он еще в своих игроках разбирается.

– Если сравнивать приход Карреры и Манчини, то первый пришел в практически готовую команду, а второй еще только формирует состав, покупая новичков.

– Не забывай, что Каррера уже работал в команде и все про всех знал. Но когда он даже заменами показывал – как бы нам отстояться, это влияет и на ребят. Ведь ни одной же атаки больше не было – отбивали мяч, куда ни попадя. И это чемпион страны! А где класс? Где умение взять мяч под контроль и держать его? Совершенно не увидел такого. Как играть усталым и под прессингом соперника, который начинает тебя рвать на куски, Каррера команду не научил.

Хотя, повторюсь, ничего страшного не произошло. «Динамо» было хорошим – и это понятно. Они только вернулись в РФПЛ – и сразу матч с принципиальным соперником, чемпионом страны. В концовке они во всем опережали «Спартак».