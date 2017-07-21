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    Ловчев: «Каррера не научил «Спартак» играть усталым и под прессингом соперника»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера пока не научил свою команду играть в усталом состоянии и под прессингом соперника.

    Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде сыграл с «Динамо» со счетом 2:2.

    – Не находите, что эти два матча – Суперкубок и первый тур – словно символ наступившего сезона у красно-белых? Тут через месяц начнется Лига чемпионов и придется играть как раз дважды в неделю – чемпион должен уметь сохранять свежесть.

    – Но все равно, сейчас же не по три месяца, как в мое время, готовятся, а за две-три игры. Питер тот же – ведь как таковой командной игры не видно пока, Манчини только-только пришел, он еще в своих игроках разбирается.

    – Если сравнивать приход Карреры и Манчини, то первый пришел в практически готовую команду, а второй еще только формирует состав, покупая новичков.

    – Не забывай, что Каррера уже работал в команде и все про всех знал. Но когда он даже заменами показывал – как бы нам отстояться, это влияет и на ребят. Ведь ни одной же атаки больше не было – отбивали мяч, куда ни попадя. И это чемпион страны! А где класс? Где умение взять мяч под контроль и держать его? Совершенно не увидел такого. Как играть усталым и под прессингом соперника, который начинает тебя рвать на куски, Каррера команду не научил.

    Хотя, повторюсь, ничего страшного не произошло. «Динамо» было хорошим – и это понятно. Они только вернулись в РФПЛ – и сразу матч с принципиальным соперником, чемпионом страны. В концовке они во всем опережали «Спартак».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.07.2017 08:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +256

      nbv 21 июля 2017, 12:29

      А в чем динамо было хорошим? В первом тайме ничего в разумительного не показали, а во втором только потомучто спартак выдохся смогли забить. И то тупа навешивали на ворота. В центре потери были раз за разом. Были бы силы у спартака, могли ещё бы забить парочку

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 июля 2017, 10:56

      В следующий раз он скажет, что Каррера не научил их проигрывать бодрыми и веселыми

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 21 июля 2017, 10:24

      Ну научи!!!кроме как языком чесать сам то,что умеешь?...

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Psih86 21 июля 2017, 12:18

      Ловчев признавался лучшим игроком СССР так то!

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 21 июля 2017, 09:22

      Ловчев прав, надо ещё работать и работать.
      Честно скажу, на концовку игры смотреть просто не хотелось, играли чисто на отбой. Ну просто кошмар. Забили два и ни в коем случае нельзя было расслабляться.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2017, 09:21

      Ни о чем новом он не сказал-пустое все.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt > Диктор 21 июля 2017, 09:25

      Он сказал, что "Динамо" в концовке было лучше. Или только это из его слов выдернули в эту супер-новость.
      Журналисты, что с них взять

      0
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      Рейтинг: +157

      Huberman 21 июля 2017, 09:20

      Укрепить несколько позиций и всё будет. Только не Самедовыми с Ещенками, а классными футболистами,высокого уровня. Которые не особо хотят играть в супергалактической лиге Мутко!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июля 2017, 09:13

      ЛЧ научит,
      Будут круче.

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