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    Ари: «Сил хватает, дело в количестве матчей за неделю»

    Нападающий «Локомотива» Ари признался, что его команде на данный момент хватает сил, но в итоге количество матчей в неделю может сказаться. Так было и в игре первого тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом», которая закончилась со счетом 1:0.

    – В первом туре «Локомотив» обыграл «Арсенал» с минимальным счетом. Ожидали, что придется так тяжело?

    – Честно скажу, нет. Рассчитывал, что победим «Арсенал» без проблем, причем с перевесом в два-три мяча. Юрий Семин после матча предупредил нас, что на старте чемпионата все команды очень хорошо готовы. Так что игры будут непростыми. Но есть еще одно объяснение, почему мы забили «Арсеналу» только один гол – устали после матча со «Спартаком». У нас оставалось мало времени на восстановление.

    – Многие игроки «Локомотива» говорили, что сил еще не хватает. Вам тяжело отыграть все 90 минут?

    – В матче со «Спартаком» все увидели, что мы можем играть на равных. Не забывайте, что «Спартак» сейчас один из лучших клубов чемпионата. За 90 минут мы проделали хорошую работу. Сил хватает, дело в количестве матчей за неделю.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.07.2017 07:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 июля 2017, 12:32

      Время есть попасть в сборную.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 июля 2017, 11:04

      Пойди заработай такие деньги в шахту или около домны, так там нужно каждый день ПАХАТЬ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 21 июля 2017, 08:34

      Не вешать нос, гардемАРИны!

      1
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