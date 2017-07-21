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    Заболотный: «Уфа» была по силам «Тосно»

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о том, что после матча первого тура российской Премьер-лиги с «Уфой» (0:1) команду поддержало руководство клуба. По его словам, соперник был по зубам.

    — После матча с «Уфой» в раздевалку «Тосно» заглянули руководители клуба. Что было сказано?

    — Они поздравили с началом чемпионата. Сказали, что ошибки, которые были видны с трибуны, не смертельны – не нужно расстраиваться из-за поражения, ведь у «Тосно» еще все впереди. В основном, звучали слова поддержки.

    — Дмитрий Парфенов заявил на пресс-конференции, что команда сидит в раздевалке и переживает.

    — Было очень досадно проиграть в такой хорошем матче, где мы пропустили такой ненужный гол и где нам просто не хватило завершения в атаке. Все понимали, что «Уфа» была нам по силам – они ничего сверхъестественного против нас не продемонстрировали. От этого и обидней, что мы не смогли реализовать свои моменты и довести дело до гола. Впрочем, когда все вышли из раздевалки, думаю, сразу же забыли об этом поражении, все мысли – дальше, только о следующем матче.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.07.2017 06:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 июля 2017, 13:30

      С Уфой надо было брать очки. И не одно. Дальше начинается парад звёзд.

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 21 июля 2017, 12:46

      Так бывает всегда - где-то сам оплошал, где-то соперник был сильнее. Это игра, это футбол!

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