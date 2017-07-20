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    Бонуччи: «Я пришел в «Милан», чтобы начать новую страницу в истории клуба»

    Новый игрок «Милана» Леонардо Бонуччи рассказал о мотивации для выступления за команду Винченцо Монтеллы. О трансфере 30-летнего итальянца клуб объявил сегодня.

    «Когда думаешь о «Милане», автоматически вспоминается история клуба и все великие игроки, игравшие в этих знаменитых цветах. Мне приходят на ум Барези, Костакурта, Мальдини, Неста, Тассотти. Я восхищаюсь ими за то, что они сделали для футбола и клуба. Это легенды.

    Я приехал сюда, чтобы начать новую страницу в истории клуба и моей карьеры. Испытание начинается прямо сейчас. Я начинаю это испытание вместе с товарищами, которые голодны до побед, ровно как и я», – написал футболист сборной Италии в инстаграме.

    «Ювентус» заработал на продаже Бонуччи 40 миллионов евро. Еще 2 миллиона туринский клуб может получить в качестве бонусов. Шестикратный чемпион Италии выступал за «бьянконери» с 2010 года. Ранее футболист выкупил страницу в газете, чтобы попрощаться с клубом.

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    Источник: Instagram

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    20.07.2017 21:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 20 июля 2017, 22:33

      Милан должен подняться!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 20 июля 2017, 21:54

      С возвращением великий милан !!!

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