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    «Ювентус» нацелился на полузащитника «Лацио» Милинковича

    В «Ювентусе» готовы приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича, сообщает Sky Sports. Туринцы оценили талант 22-летнего серба в 35 миллионов евро. Еще 5 миллионов римляне могут получить в качестве разнообразных бонусов.

    Известно, что в «Лацио» не рассматривают вариант продажи своего игрока, с которым в апреле был продлен контракт. Новое соглашение истекает в середине 2022 года.

    В прошедшем сезоне Милинкович сыграл в 39 матчах своей команды во всех турнирах, забив семь голов и отдав столько же результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 09:04
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