«Ювентус» нацелился на полузащитника «Лацио» Милинковича

В «Ювентусе» готовы приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича, сообщает Sky Sports. Туринцы оценили талант 22-летнего серба в 35 миллионов евро. Еще 5 миллионов римляне могут получить в качестве разнообразных бонусов.

Известно, что в «Лацио» не рассматривают вариант продажи своего игрока, с которым в апреле был продлен контракт. Новое соглашение истекает в середине 2022 года.

В прошедшем сезоне Милинкович сыграл в 39 матчах своей команды во всех турнирах, забив семь голов и отдав столько же результативных передач.