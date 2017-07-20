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Уткин: «Приобретение Ерохина «Зенитом» вообще странное»

20 июля 2017, 08:17
32

Спортивный комментатор Василий Уткин назвал странным приобретение «Зенитом» Александра Ерохина в это межсезонье. Он уверен, что футболист не походит по своим игровым качествам команде из Санкт-Петербурга.

«Ерохин, мне кажется, в первом тайме в игре со «СКА-Хабаровском» наиграл на удаление. Его приобретение вообще странное.

Игровые качества Ерохина, как мне кажется, не совсем подходят «Зениту». Он лучше себя проявляет при контратакующих действиях. Считаю, что Кубок конфедераций для него провальный», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Напомним, что Ерохин провел 45 минут на поле в матче первого тура российской Премьер-лиги против «СКА-Хабаровска» (2:0), заработав предупреждение.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр Уткин Василий
Комментарии (32)
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Garrincha58
1500528409
странный этот Уточкин все крякает и крякает
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Бугимен
1500529131
Отмывка денег,что тут непонятного.
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первый третий с права
1500530128
время есть чтоб продать и заработать.
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PNZ1985
1500531246
главная цель - ослабление конкурентов и избежание позоров аля от Ростова)
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семёнычев
1500531861
приобретение-это когда идёшь в магазин и покупаешь,ну например, часы... а когда вечером открываешь ворота и вместе со своими телятами с пастбища заходят несколько чужих, то это скорее находка, а не приобретение....
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KARAT777
1500532927
у зенита все странное
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adekvat
1500535566
Я бы сказал 85 процентов приобретений Зенита странные.
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серега кашин
1500537058
зенит просто ослабляет конкурентов
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mihail200606
1500543873
Каждое Васино появление в телевизоре было очень странным..
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alvesh69
1500546327
Да абсолютно прав Вася...этот Ерохин бревно еще то ,ни мяч обработать ни толком пробить...думаю будет отдан в аренду. С Полозом тоже не ясно, скорее всего игрок для замены.А вообще два дурака, надо немного головой думать куда переходите, это и к Новосельцеву относится
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