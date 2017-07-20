Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «Приобретение Ерохина «Зенитом» вообще странное»

    Спортивный комментатор Василий Уткин назвал странным приобретение «Зенитом» Александра Ерохина в это межсезонье. Он уверен, что футболист не походит по своим игровым качествам команде из Санкт-Петербурга.

    «Ерохин, мне кажется, в первом тайме в игре со «СКА-Хабаровском» наиграл на удаление. Его приобретение вообще странное.

    Игровые качества Ерохина, как мне кажется, не совсем подходят «Зениту». Он лучше себя проявляет при контратакующих действиях. Считаю, что Кубок конфедераций для него провальный», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

    Напомним, что Ерохин провел 45 минут на поле в матче первого тура российской Премьер-лиги против «СКА-Хабаровска» (2:0), заработав предупреждение.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 08:17
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 20 июля 2017, 17:25

      А что странного? Зенит часто покупает игроков, чтобы ослабить конкурентов, а не чтобы усилится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      alvesh69 20 июля 2017, 13:25

      Да абсолютно прав Вася...этот Ерохин бревно еще то ,ни мяч обработать ни толком пробить...думаю будет отдан в аренду. С Полозом тоже не ясно, скорее всего игрок для замены.А вообще два дурака, надо немного головой думать куда переходите, это и к Новосельцеву относится

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > alvesh69 21 июля 2017, 07:31

      Я тебе секрет открою, только между нами...
      Они не два дурака,а два преферансиста.. Вообще-то их четверо,как и должно быть при игре в преферанс.. Весной они планировали все перебраться в Рубин, но Терентьев ещё играет в дурака с Новосельцевым,а поскольку Ваня ни во что больше играть не научился в Ростове,то он в Зените очень скучал... Терентьев решил Ваню выручить и перешёл в Зенит, не без помощи Новосельцева конечно... Теперь опять разрушился квартет преферанса... Нобоа сказал, что тоже пойдёт в Зенит,потому что лет ему много,бегать ему уже трудно, а платят в Зените в три раза больше,чем в Рубине... Остальные двое,узнав о зарплате, тоже предпочли футболу преферанс и радостно прибились на хлебное место...
      В итоге имеем: сбалансированный квартет преферансистов,плюс устойчивая пара игроков в дурака,к которой подключился Молло и Цалагов... Всем стало хорошо, когда в команду пришли Пародист и Дриусси.. Теперь они будут играть на поле,а Нобоа с ростовчанами за столом... Причём ростовские будут играть не бесплатно, как в Ростове,а за нормальные деньги..
      Ну так кто в итоге дурак?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      alvesh69 > семёнычев 22 июля 2017, 14:08

      м да...прикольно..да мне пофиг этот Зенит..я болела другой команды. Я очень огорчен тем что Черчесов в сборной и что-то все затихло, и ведь ничего не изменится...мы даже третье место в группе вряд ли займем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 июля 2017, 12:44

      Каждое Васино появление в телевизоре было очень странным..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 20 июля 2017, 11:21

      у нас все странное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 июля 2017, 11:04

      Зашить бы васе рот. Он, кроме каких-нибудь гадостей, ничего другого не изрекает. Интересно, как он в любви женщинам признаётся? Или это вообще немыслимо? )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > APchelov 20 июля 2017, 11:11

      У Васи любовь только к гречневой каше. Сдается мне, во всем другом он не разбирается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 20 июля 2017, 11:03

      Принцип Зенита: Лишь бы другим не достался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 июля 2017, 10:50

      зенит просто ослабляет конкурентов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 июля 2017, 10:38

      Есть такая категория футболистов, которая предпочитает делать свою карьеру сидя на скамейке запасных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 20 июля 2017, 10:38

      Зенит как всегда собрал игроков и ослабил своих конкурентов. А эти игроки вообще не нужны потом они их продадут за копейки. В прошлом году этот маневр им почти удался, подвела их внутренняя дисциплина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 июля 2017, 10:27

      ерохин возвращайся в урал

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11