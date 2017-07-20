Уткин: «Приобретение Ерохина «Зенитом» вообще странное»

Спортивный комментатор Василий Уткин назвал странным приобретение «Зенитом» Александра Ерохина в это межсезонье. Он уверен, что футболист не походит по своим игровым качествам команде из Санкт-Петербурга.

«Ерохин, мне кажется, в первом тайме в игре со «СКА-Хабаровском» наиграл на удаление. Его приобретение вообще странное.

Игровые качества Ерохина, как мне кажется, не совсем подходят «Зениту». Он лучше себя проявляет при контратакующих действиях. Считаю, что Кубок конфедераций для него провальный», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Напомним, что Ерохин провел 45 минут на поле в матче первого тура российской Премьер-лиги против «СКА-Хабаровска» (2:0), заработав предупреждение.