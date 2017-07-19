Ещенко высказался против натурализации игроков для сборной России

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко негативно высказался о процессе натурализации футболистов для сборной России. По словам игрока, иностранцы в главной команде страны не поспособствуют развитию интереса к футболу.

«Если наверху считают, что так надо, как на это повлияешь? Мое отношение? С одной стороны, я против. С другой… Хотя знаете, нет никакой другой стороны. Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы – Россия.

Кто тогда на стадионы придет? За кого будут болеть друзья, семьи, родные? Болельщиков тоже из других стран выпишем? Говорят, что иностранцы дадут результат. Но вспомните 2008 год. Все свои играли, и такого результата достигли!» – говорит защитник.

Он сам в период с 2012 по 2014 годы провел за сборную России 14 матчей.