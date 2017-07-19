Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ещенко высказался против натурализации игроков для сборной России

    Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко негативно высказался о процессе натурализации футболистов для сборной России. По словам игрока, иностранцы в главной команде страны не поспособствуют развитию интереса к футболу.

    «Если наверху считают, что так надо, как на это повлияешь? Мое отношение? С одной стороны, я против. С другой… Хотя знаете, нет никакой другой стороны. Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы – Россия.

    Кто тогда на стадионы придет? За кого будут болеть друзья, семьи, родные? Болельщиков тоже из других стран выпишем? Говорят, что иностранцы дадут результат. Но вспомните 2008 год. Все свои играли, и такого результата достигли!» – говорит защитник.

    Он сам в период с 2012 по 2014 годы провел за сборную России 14 матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2017 21:47
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 20 июля 2017, 12:01

      Вот например Карим Бензема это ж исконно французское имя!!! Или Набиль Фекир!!!
      А у действующих чемпионов мира, Месут Озил это ж истинный ариец!!!Гюндоган, Горецка Шюррле!!! Да гляньте на состав Бельгийцев , там в основе сколько коренных то выходит??? Два , максимум три...
      А у нас троих натурализировали и все.... ну так играйте лучше и показывайте результат!!! Смешно про это слушать от Ещенко, он хоть и зёма, сам один сезон смог ,с натяжкой, хорошо провести и всё.... я за то чтоб сейчас в сборной были Марио Фернандес и Ари остальных сами как нибудь наберём, не плохо было бы Кришито, но очень поздно)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2017, 10:12

      Правильно. Зачем всякие Ари да Нойштедтеры нужны. У нас своего такого хватает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 20 июля 2017, 07:03

      Мне вот интересно кто сильнее на данный момент ,среди наших игроков конечно, чем Марио Фернандес??? Гилерме паспорт получал больше для лимита да и Русский он уже))) в напы я бы на чм взял бы все таки Ари, ну нету у нас сегодня достойного напа в пару к не особо стабильному (в сборной) Смолову

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июля 2017, 23:34

      Правильно. Всеравно футболисты мирового уровня не захотят получать российское гражданство! А посредственности силы Сборной не добавят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 23:17

      Не решить натурализацией ни ближайших ни перспективных задач!... Подобный подход говорит о тупиковости ситуации для футбольного руководства и неверии в отечественные ресурсы.... Они есть, но взращивать их никто не хочет.... Несколько лет назад прикольно было смотреть на сборную Польши с двумя афроамериканцами в составе.... Вот это ценности!!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 19 июля 2017, 23:01

      прям умный такой, а чёж свои играть не умеют? а чужие умеют?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 19 июля 2017, 22:31

      а то понаприедут тут...и будет в ФНЛ пол Премьер-Лиги)) и паспорт не поможет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 июля 2017, 22:08

      Да,Вы кривоногие засранцы, за которых скоро болеть никто не будет ! А тебя вообще надо гнать в 3 дивизион, а то и дальше

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11