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  • Ещенко высказался против натурализации игроков для сборной России

Ещенко высказался против натурализации игроков для сборной России

19 июля 2017, 21:47
9

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко негативно высказался о процессе натурализации футболистов для сборной России. По словам игрока, иностранцы в главной команде страны не поспособствуют развитию интереса к футболу.

«Если наверху считают, что так надо, как на это повлияешь? Мое отношение? С одной стороны, я против. С другой… Хотя знаете, нет никакой другой стороны. Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы – Россия.

Кто тогда на стадионы придет? За кого будут болеть друзья, семьи, родные? Болельщиков тоже из других стран выпишем? Говорят, что иностранцы дадут результат. Но вспомните 2008 год. Все свои играли, и такого результата достигли!» – говорит защитник.

Он сам в период с 2012 по 2014 годы провел за сборную России 14 матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Ещенко Андрей
Комментарии (9)
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acer2003
1500491315
Да,Вы кривоногие засранцы, за которых скоро болеть никто не будет ! А тебя вообще надо гнать в 3 дивизион, а то и дальше
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Cubinec1989
1500492714
а то понаприедут тут...и будет в ФНЛ пол Премьер-Лиги)) и паспорт не поможет
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ПаХан638
1500494493
прям умный такой, а чёж свои играть не умеют? а чужие умеют?
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insider_retro
1500495433
Не решить натурализацией ни ближайших ни перспективных задач!... Подобный подход говорит о тупиковости ситуации для футбольного руководства и неверии в отечественные ресурсы.... Они есть, но взращивать их никто не хочет.... Несколько лет назад прикольно было смотреть на сборную Польши с двумя афроамериканцами в составе.... Вот это ценности!!...
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DeutschlandUberAlles
1500496488
Правильно. Всеравно футболисты мирового уровня не захотят получать российское гражданство! А посредственности силы Сборной не добавят.
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sergeyshubin
1500523386
Мне вот интересно кто сильнее на данный момент ,среди наших игроков конечно, чем Марио Фернандес??? Гилерме паспорт получал больше для лимита да и Русский он уже))) в напы я бы на чм взял бы все таки Ари, ну нету у нас сегодня достойного напа в пару к не особо стабильному (в сборной) Смолову
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OfaZavr
1500534764
Правильно. Зачем всякие Ари да Нойштедтеры нужны. У нас своего такого хватает.
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sergeyshubin
1500541264
Вот например Карим Бензема это ж исконно французское имя!!! Или Набиль Фекир!!! А у действующих чемпионов мира, Месут Озил это ж истинный ариец!!!Гюндоган, Горецка Шюррле!!! Да гляньте на состав Бельгийцев , там в основе сколько коренных то выходит??? Два , максимум три... А у нас троих натурализировали и все.... ну так играйте лучше и показывайте результат!!! Смешно про это слушать от Ещенко, он хоть и зёма, сам один сезон смог ,с натяжкой, хорошо провести и всё.... я за то чтоб сейчас в сборной были Марио Фернандес и Ари остальных сами как нибудь наберём, не плохо было бы Кришито, но очень поздно)))
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