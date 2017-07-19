Ещенко высказался против натурализации игроков для сборной России

Вот например Карим Бензема это ж исконно французское имя!!! Или Набиль Фекир!!!
А у действующих чемпионов мира, Месут Озил это ж истинный ариец!!!Гюндоган, Горецка Шюррле!!! Да гляньте на состав Бельгийцев , там в основе сколько коренных то выходит??? Два , максимум три...
А у нас троих натурализировали и все.... ну так играйте лучше и показывайте результат!!! Смешно про это слушать от Ещенко, он хоть и зёма, сам один сезон смог ,с натяжкой, хорошо провести и всё.... я за то чтоб сейчас в сборной были Марио Фернандес и Ари остальных сами как нибудь наберём, не плохо было бы Кришито, но очень поздно)))
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко негативно высказался о процессе натурализации футболистов для сборной России. По словам игрока, иностранцы в главной команде страны не поспособствуют развитию интереса к футболу.
«Если наверху считают, что так надо, как на это повлияешь? Мое отношение? С одной стороны, я против. С другой… Хотя знаете, нет никакой другой стороны. Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы – Россия.
Кто тогда на стадионы придет? За кого будут болеть друзья, семьи, родные? Болельщиков тоже из других стран выпишем? Говорят, что иностранцы дадут результат. Но вспомните 2008 год. Все свои играли, и такого результата достигли!» – говорит защитник.
Он сам в период с 2012 по 2014 годы провел за сборную России 14 матчей.