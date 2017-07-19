Рейнгольд – Григоряну: «Иди лучше, друг, тренируй баб»

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд резко отозвался о тренерских способностях Александра Григоряна, который работает в «Анжи». По его словам, клубу нужно как можно скорее отказаться от услуг этого специалиста.

«У ЦСКА увидел порядок. Умные люди говорят, что порядок бьет класс. Ребята знают свое место, Дзагоев наберет формочку, Головин – мальчишка, который угроза для любого соперника. Команда выглядит симпатично и будет такой. Гончаренко пришел не на развалины, на все готовое. Желаю ему успеха. ЦСКА выглядит солидно, играет с запасом.

Меня только удивляет, зачем команда «Анжи» вышла на футбольное поле. Я просто в шоке. Когда слышу интервью тренера Григоряна, хочу ему сказать: «Иди лучше, друг, тренируй баб, честно говоря». Чем быстрее «Анжи» откажется от услуг Григоряна, тем больше у него шансов зацепиться за Премьер-лигу.

Не каждый человек – тренер. Такой заносчивый парень! Почему твоя команда не атаковала? Почему вышла валять дурака в первом туре? Никаких навыков, идей у Григоряна не вижу. Конечно, в классе вы ЦСКА уступаете. Но есть самоотдача, сила воли. Где все это? Поле на стадионе «Анжи» тоже не привели в порядок. Как обычно думают на Кавказе: а, сделаем все в последний момент. Ничего вы не сделаете. Чтобы было хорошее поле, агрономы должны там месяцами работать. Бардак! Такой же непрофессионализм на поле. Нельзя так играть в футбол», – сказал Рейнгольд.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – ЦСКА закончился со счетом 1:3.