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Рейнгольд – Григоряну: «Иди лучше, друг, тренируй баб»

19 июля 2017, 10:03
19

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд резко отозвался о тренерских способностях Александра Григоряна, который работает в «Анжи». По его словам, клубу нужно как можно скорее отказаться от услуг этого специалиста.

«У ЦСКА увидел порядок. Умные люди говорят, что порядок бьет класс. Ребята знают свое место, Дзагоев наберет формочку, Головин – мальчишка, который угроза для любого соперника. Команда выглядит симпатично и будет такой. Гончаренко пришел не на развалины, на все готовое. Желаю ему успеха. ЦСКА выглядит солидно, играет с запасом.

Меня только удивляет, зачем команда «Анжи» вышла на футбольное поле. Я просто в шоке. Когда слышу интервью тренера Григоряна, хочу ему сказать: «Иди лучше, друг, тренируй баб, честно говоря». Чем быстрее «Анжи» откажется от услуг Григоряна, тем больше у него шансов зацепиться за Премьер-лигу.

Не каждый человек – тренер. Такой заносчивый парень! Почему твоя команда не атаковала? Почему вышла валять дурака в первом туре? Никаких навыков, идей у Григоряна не вижу. Конечно, в классе вы ЦСКА уступаете. Но есть самоотдача, сила воли. Где все это? Поле на стадионе «Анжи» тоже не привели в порядок. Как обычно думают на Кавказе: а, сделаем все в последний момент. Ничего вы не сделаете. Чтобы было хорошее поле, агрономы должны там месяцами работать. Бардак! Такой же непрофессионализм на поле. Нельзя так играть в футбол», – сказал Рейнгольд.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – ЦСКА закончился со счетом 1:3.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Анжи ЦСКА Григорян Александр Рейнгольд Валерий
Комментарии (19)
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luka02
1500448023
Дзагоев наберет форму это даже смешно
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acer2003
1500448179
Дед отжигает )))
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Asbjorn
1500450757
Ну а том,что григорян тренер не азти,он прав
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paracetamol
1500452812
У ЦЭЭСКА главный тренер - судья. Именно он руководит игрой конского клупа.
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Дядя Серёжа
1500454875
..тренируй баб,.. Зачем женщин обидел? Хрен с ним, с Анжи. Женщины итальянок положили и дальше собираются биться. ...баб... Сам ты кто и что сделал? ...Такой же непрофессионализм... твоя цитата, срамец.
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insider_retro
1500455183
Сегодня Рейнгольд просто ДОМИНИРУЕТ в новостной ленте.... Видно дал пространное интервью, его расплодили на отрывки и теперь равномерно скармливают.... Ну да ладно... Но раздухарился он не дуром, всех критикует, никто не устраивает его лично и не представляет ценности для отечественного футбола.... Прям ураган стареющей души.... Своё бы отрочество и юность вспомнил.... Сейчас на одной самоотдаче можно только газон вспахать, а ещё голы забивать надо....
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orstho-68
1500459815
Сам-то почему не тренер?
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Fan Loko mik
1500465383
"После окончания карьеры пробовал работать таксистом, а затем ушёл в бригаду строителей-монтажников. В 1987—1998 годах работал директором стадиона «Локомотив» (Перово, Москва)". Это выдержка из википедии. Вопрос: " Какого Х... ты лезешь со своими дурацкими советами, если сам ни разу ни кого не тренировал?" И зачем вообще бомбардир цитирует этого маразматика?
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edw7777
1500471819
Просто ХАМ!!! Позорит и Спартак и Россию в целом. Зачем таким слово давать?!
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subbotaspartak
1500472438
Мимоходом, оскорбил всех женщин в России, В морду ведь не дадут, всесилен. Ты слабак и трус, мимоходом, Вызови Григоряна на дуэль, не срамись перед народом.
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