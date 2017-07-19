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    Рейнгольд – Григоряну: «Иди лучше, друг, тренируй баб»

    Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд резко отозвался о тренерских способностях Александра Григоряна, который работает в «Анжи». По его словам, клубу нужно как можно скорее отказаться от услуг этого специалиста.

    «У ЦСКА увидел порядок. Умные люди говорят, что порядок бьет класс. Ребята знают свое место, Дзагоев наберет формочку, Головин – мальчишка, который угроза для любого соперника. Команда выглядит симпатично и будет такой. Гончаренко пришел не на развалины, на все готовое. Желаю ему успеха. ЦСКА выглядит солидно, играет с запасом.

    Меня только удивляет, зачем команда «Анжи» вышла на футбольное поле. Я просто в шоке. Когда слышу интервью тренера Григоряна, хочу ему сказать: «Иди лучше, друг, тренируй баб, честно говоря». Чем быстрее «Анжи» откажется от услуг Григоряна, тем больше у него шансов зацепиться за Премьер-лигу.

    Не каждый человек – тренер. Такой заносчивый парень! Почему твоя команда не атаковала? Почему вышла валять дурака в первом туре? Никаких навыков, идей у Григоряна не вижу. Конечно, в классе вы ЦСКА уступаете. Но есть самоотдача, сила воли. Где все это? Поле на стадионе «Анжи» тоже не привели в порядок. Как обычно думают на Кавказе: а, сделаем все в последний момент. Ничего вы не сделаете. Чтобы было хорошее поле, агрономы должны там месяцами работать. Бардак! Такой же непрофессионализм на поле. Нельзя так играть в футбол», – сказал Рейнгольд.

    Матч первого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – ЦСКА закончился со счетом 1:3.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.07.2017 10:03
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 21 июля 2017, 03:16

      На счёт поля согласен. А все остальное, чушь. Что этот, что Ловчев - лишь бы что то ляпнуть

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 июля 2017, 19:42

      Опять этот маразматик вылез... Ты сам то какую команду тренировал? Что сделал для развития футбола, трындеть на диване любой может. А то, что ты когда-то играл за спартак и выиграл лишь один чемпионат союза тебе никакого права не даёт поливать говном всех, кто тебе просто не нравится...ибо фактуры в твоих словах НОЛЬ. У анжи больше половины основы новички, что он может сделать за месяц перерыва? Эксперт жопошный.

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 19 июля 2017, 17:37

      Каждый занимается тем чем может , если пригласили тренировать муж команду значит он понадобился и на него есть надежды от руководства клуба. Как тренер он мне вообще не нравится , но Рейнгольд не имеет право говорить так про человека.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июля 2017, 16:53

      Мимоходом, оскорбил всех женщин в России,
      В морду ведь не дадут, всесилен.
      Ты слабак и трус, мимоходом,
      Вызови Григоряна на дуэль, не срамись перед народом.

      3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > subbotaspartak 19 июля 2017, 17:14

      ТЫ знаешь сколько ему лет? - Стал Мастером спорта СССР когда ты родился (1960) между делом. он ему во внуки годится) Ну, а бабы это древнерусское наречие женщины кстати!

      !

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > PNZ1985 19 июля 2017, 19:41

      Возраст не даёт никакого права поливать всех говном. За слова надо отвечать в любом возрасте или молчать.

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 19 июля 2017, 16:43

      Просто ХАМ!!! Позорит и Спартак и Россию в целом. Зачем таким слово давать?!

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 июля 2017, 14:56

      "После окончания карьеры пробовал работать таксистом, а затем ушёл в бригаду строителей-монтажников. В 1987—1998 годах работал директором стадиона «Локомотив» (Перово, Москва)". Это выдержка из википедии. Вопрос: " Какого Х... ты лезешь со своими дурацкими советами, если сам ни разу ни кого не тренировал?" И зачем вообще бомбардир цитирует этого маразматика?

      5
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 19 июля 2017, 13:23

      Сам-то почему не тренер?

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июля 2017, 12:43

      здесь прав, как и шалимов бабские тренера

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 12:06

      Сегодня Рейнгольд просто ДОМИНИРУЕТ в новостной ленте.... Видно дал пространное интервью, его расплодили на отрывки и теперь равномерно скармливают.... Ну да ладно... Но раздухарился он не дуром, всех критикует, никто не устраивает его лично и не представляет ценности для отечественного футбола.... Прям ураган стареющей души.... Своё бы отрочество и юность вспомнил.... Сейчас на одной самоотдаче можно только газон вспахать, а ещё голы забивать надо....

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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 19 июля 2017, 12:01

      ..тренируй баб,..
      Зачем женщин обидел? Хрен с ним, с Анжи. Женщины итальянок положили и дальше собираются биться.
      ...баб... Сам ты кто и что сделал?
      ...Такой же непрофессионализм... твоя цитата, срамец.

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