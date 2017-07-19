Мельгарехо: «Физическая форма подвела «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо считает, что его команда хорошо показала себя в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

«Команда показала себя очень хорошо. В начале встречи мы играли здорово, однако затем физическая форма нас подвела, и к концу мы уже опустились на свою половину поля. Это и привело к тому, что мы не удержали результат и добились только ничьей.

«Динамо» – один из крупнейших клубов Москвы, у нас принципиальное соперничество, и мы с самого начала понимали, что встреча будет очень трудной, и выдали огненное начало. Жаль, что нам не удалось провести такую же концовку.

Мой голевой пас? В такой момент футболист просто не задумывается о том, что творят его ноги. Классный пас выдал до этого Денис Глушаков, а я просто навесил на голову Квинси, и он неплохо распорядился этим моментом», – заявил Мельгарехо.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.