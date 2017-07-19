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    Мельгарехо: «Физическая форма подвела «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо считает, что его команда хорошо показала себя в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

    «Команда показала себя очень хорошо. В начале встречи мы играли здорово, однако затем физическая форма нас подвела, и к концу мы уже опустились на свою половину поля. Это и привело к тому, что мы не удержали результат и добились только ничьей.

    «Динамо» – один из крупнейших клубов Москвы, у нас принципиальное соперничество, и мы с самого начала понимали, что встреча будет очень трудной, и выдали огненное начало. Жаль, что нам не удалось провести такую же концовку.

    Мой голевой пас? В такой момент футболист просто не задумывается о том, что творят его ноги. Классный пас выдал до этого Денис Глушаков, а я просто навесил на голову Квинси, и он неплохо распорядился этим моментом», – заявил Мельгарехо.

    Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.

    Источник: Газета.ру

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    19.07.2017 09:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 июля 2017, 18:05

      С такой физухой в лч из Спартака будут делать фарш

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 19 июля 2017, 17:08

      просто для футбола Карреры нужны исполнители 2 моторные, а таких только двое: Промес и Зобнин..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июля 2017, 14:39

      Какая форма вас подвела ? Спартаковская ? Почему не засчитали гол Динамо в начале матча ? Все молчат ! С первого тура опять пошли двойные стандарты .... И форма здесь не причем !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 июля 2017, 14:32

      Мозги вас подвели-не фиг играть было от обороны.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 июля 2017, 12:01

      Неужели Спартак снова играет только один тайм, ой, не хотелось бы.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июля 2017, 11:53

      Да не физическая форма вас подвела, а уверенность, что матч выигран, ведь счет
      был 2:0 в пользу Спартака. Однако, Динамо показало, что вышло в РФПЛ не для
      того, чтобы отдавать очки кому попало, а выигрывать, тем более, у так называемого
      чемпиона. А начало первого тайма Динамо вообще задушило Спартак и только
      во втором возобновило свою игру и отлично её завершило. И так будут играть
      против Спартака все команды РФПЛ.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 > vladimir-7 19 июля 2017, 15:47

      не даром Капелло говорил что 2-0 очень плохо счет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 июля 2017, 11:49

      Лоренцо, очень надеюсь, что ты раскроешься в этом сезоне.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 июля 2017, 11:43

      Игра смотрелась здорово.

      8
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 июля 2017, 11:30

      Вот вам и чемпион рфпл сыграл с чемпионом фнл и какие выводы ? А король то голый !!!! Даже в этом матче мясных тянули за уши но славо богу не дотянули как в матче за суперкубок так и в прошедшем сезоне !!! А динамо молодцы показали характер !!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > NEMETSRUS 19 июля 2017, 11:54

      Отличный комментарий.

      -1
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > NEMETSRUS 19 июля 2017, 13:25

      Ты прав на все 100 процентов!!!!

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 июля 2017, 11:15

      Квинси распорядился после нарушения правил-оттолкнулся от защитника, тот упал и не смог помешать. Судья отвернулся.

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