Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мельгарехо: «Физическая форма подвела «Спартак»

19 июля 2017, 09:16
18

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо считает, что его команда хорошо показала себя в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

«Команда показала себя очень хорошо. В начале встречи мы играли здорово, однако затем физическая форма нас подвела, и к концу мы уже опустились на свою половину поля. Это и привело к тому, что мы не удержали результат и добились только ничьей.

«Динамо» – один из крупнейших клубов Москвы, у нас принципиальное соперничество, и мы с самого начала понимали, что встреча будет очень трудной, и выдали огненное начало. Жаль, что нам не удалось провести такую же концовку.

Мой голевой пас? В такой момент футболист просто не задумывается о том, что творят его ноги. Классный пас выдал до этого Денис Глушаков, а я просто навесил на голову Квинси, и он неплохо распорядился этим моментом», – заявил Мельгарехо.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neveldomha
1500445678
Посыл понятен - сливаем лигу.
Ответить
paracetamol
1500446086
Огненное начало было у Динамо. Йонов смазал, а Бичсарай забил. Почему не засчитали - все помалкивают в тряпочку. Берегут репутацию судьи ФИФА, наверно. Ему еще ЧМ в Нашей Раше судить.
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1500446611
Огненное начало приводит к шашлыку в конце )))
Ответить
Бриг
1500452135
Квинси распорядился после нарушения правил-оттолкнулся от защитника, тот упал и не смог помешать. Судья отвернулся.
Ответить
NEMETSRUS
1500453014
Вот вам и чемпион рфпл сыграл с чемпионом фнл и какие выводы ? А король то голый !!!! Даже в этом матче мясных тянули за уши но славо богу не дотянули как в матче за суперкубок так и в прошедшем сезоне !!! А динамо молодцы показали характер !!
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1500453837
Игра смотрелась здорово.
Ответить
Сибирь за Спартак
1500454182
Лоренцо, очень надеюсь, что ты раскроешься в этом сезоне.
Ответить
vladimir-7
1500454405
Да не физическая форма вас подвела, а уверенность, что матч выигран, ведь счет был 2:0 в пользу Спартака. Однако, Динамо показало, что вышло в РФПЛ не для того, чтобы отдавать очки кому попало, а выигрывать, тем более, у так называемого чемпиона. А начало первого тайма Динамо вообще задушило Спартак и только во втором возобновило свою игру и отлично её завершило. И так будут играть против Спартака все команды РФПЛ.
Ответить
Svoysvoemubrat
1500454882
Неужели Спартак снова играет только один тайм, ой, не хотелось бы.
Ответить
Диктор
1500463970
Мозги вас подвели-не фиг играть было от обороны.
Ответить
Главные новости
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
1
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
4
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
5
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
6
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
Все новости
Все новости
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
6
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
4
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
18
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
75
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
2
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
22
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
23
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
41
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+