Шунин сравнил скорости в ФНЛ и РФПЛ

Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что его команда не опустила руки после пропущенных голов от «Спартака» в первом тайме матча первого тура российской Премьер-лиги, который закончился со счетом 2:2.

– После 0:2 не думали, что игра сделана?

– Часто так бывает, что за первым голом следует второй. Команда находится в шоке и не успевает отойти. Главное, ребята не опустили руки и во втором тайме все перевернули.

– Оба мяча, возможно, были забиты с вопросами.

– Я находился от эпизода, наверное, дальше, чем журналисты. Видео не смотрел, я только помылся и вышел к вам. Ничего сказать не могу.

– Главное отличие ФНЛ от Премьер-лиги.

– Скорости разные. В первом туре против чемпионов мы это прочувствовали.

– Отвыкли от РФПЛ за год?

– В ФНЛ у нас было отличное психологическое состояние, хорошие победные серии. Так что все нормально.