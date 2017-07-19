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    Шунин сравнил скорости в ФНЛ и РФПЛ

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что его команда не опустила руки после пропущенных голов от «Спартака» в первом тайме матча первого тура российской Премьер-лиги, который закончился со счетом 2:2.

    – После 0:2 не думали, что игра сделана?

    – Часто так бывает, что за первым голом следует второй. Команда находится в шоке и не успевает отойти. Главное, ребята не опустили руки и во втором тайме все перевернули.

    – Оба мяча, возможно, были забиты с вопросами.

    – Я находился от эпизода, наверное, дальше, чем журналисты. Видео не смотрел, я только помылся и вышел к вам. Ничего сказать не могу.

    – Главное отличие ФНЛ от Премьер-лиги.

    – Скорости разные. В первом туре против чемпионов мы это прочувствовали.

    – Отвыкли от РФПЛ за год?

    – В ФНЛ у нас было отличное психологическое состояние, хорошие победные серии. Так что все нормально.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.07.2017 08:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 19 июля 2017, 13:29

      Мясные рано уверовали в победу. Тянули время, заменили напов на защиту - и вот итог - 2-2.

      -1
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      Рейтинг: +2336

      den161 19 июля 2017, 09:57

      динамо смотрелось очень даже хорошо. Реализация плохая, такие моменты как у них были надо забивать

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > den161 19 июля 2017, 12:07

      Отмечу ещё, нужно Динамо отрабатывать точность передач и их завершение.

      0
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      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 09:20

      Во втором тайме мясные включили скорости ФНЛ.

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