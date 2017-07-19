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    Шунин не стал выдавать командные секреты

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин не стал раскрывать секрета того, что сказал в перерыве матча первого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев. Напомним, что матч закончился со счетом 2:2.

    – Не думаете, что «Динамо» прыгнуло выше головы? «Спартак» все-таки чемпион, а вы только поднялись из ФНЛ.

    – Мне бы не хотелось рассуждать об этом. Каковы мы на прочность, покажет чемпионат.

    – Что в перерыве сказал Юрий Калитвинцев?

    – Я бы с удовольствием сказал, но не имею права выдавать командные секреты.

    – Ну он общался в игроками в резкой тональности?

    – Был диалог по игре. Большего не скажу.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.07.2017 06:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 19 июля 2017, 13:30

      И правильно! Не хер журналистам знать что и как.

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