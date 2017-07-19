Шунин не стал выдавать командные секреты

Голкипер «Динамо» Антон Шунин не стал раскрывать секрета того, что сказал в перерыве матча первого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев. Напомним, что матч закончился со счетом 2:2.

– Не думаете, что «Динамо» прыгнуло выше головы? «Спартак» все-таки чемпион, а вы только поднялись из ФНЛ.

– Мне бы не хотелось рассуждать об этом. Каковы мы на прочность, покажет чемпионат.

– Что в перерыве сказал Юрий Калитвинцев?

– Я бы с удовольствием сказал, но не имею права выдавать командные секреты.

– Ну он общался в игроками в резкой тональности?

– Был диалог по игре. Большего не скажу.