Шунин не стал выдавать командные секреты

И правильно! Не хер журналистам знать что и как.
Голкипер «Динамо» Антон Шунин не стал раскрывать секрета того, что сказал в перерыве матча первого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев. Напомним, что матч закончился со счетом 2:2.
– Не думаете, что «Динамо» прыгнуло выше головы? «Спартак» все-таки чемпион, а вы только поднялись из ФНЛ.
– Мне бы не хотелось рассуждать об этом. Каковы мы на прочность, покажет чемпионат.
– Что в перерыве сказал Юрий Калитвинцев?
– Я бы с удовольствием сказал, но не имею права выдавать командные секреты.
– Ну он общался в игроками в резкой тональности?
– Был диалог по игре. Большего не скажу.