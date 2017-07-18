Спортивный директор «Боруссии»: «Обамеянг останется в команде»

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк поделился информацией о будущем нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Мы решили, что Ауба останется в «Боруссии». Пока что он убежден, что трансферное окно для него закрыто», – сказал немец.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Милана» и «ПСЖ». В случае перехода в итальянский клуб 28-летний Обамеянг стал бы самым высокооплачиваемым игроком лиги.

В минувшем сезоне форвард сборной Габона забил 40 мячей и отдал пять голевых передач в 46 играх всех сореванований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

Сегодня главный тренер команды Петер Бош также опроверг информацию о возможном уходе игрока.