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    Спортивный директор «Боруссии»: «Обамеянг останется в команде»

    Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк поделился информацией о будущем нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

    «Мы решили, что Ауба останется в «Боруссии». Пока что он убежден, что трансферное окно для него закрыто», – сказал немец.

    Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Милана» и «ПСЖ». В случае перехода в итальянский клуб 28-летний Обамеянг стал бы самым высокооплачиваемым игроком лиги.

    В минувшем сезоне форвард сборной Габона забил 40 мячей и отдал пять голевых передач в 46 играх всех сореванований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

    Сегодня главный тренер команды Петер Бош также опроверг информацию о возможном уходе игрока.

    Источник: BBC

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    18.07.2017 23:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 18 июля 2017, 23:33

      цену набивали, раскручивали, а китайцы не повелись

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 23:09

      Ну вот.... Торговали, торговали и ни о чём.... И цифрами мельтешили и слухами ресурсы наполняли и всё в пустоту.... Хреновый бизнес, да здравствует футбол!!!... Играй, Пьер и никого не слушай!.. Побольше голов...

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