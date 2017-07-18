Бош назвал слухи о продаже Обамеянга бессмысленными

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош заявил, что слухи о продаже нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга будут ходить до закрытия трансферного окна в августе.

«Уйдет ли Обамейянг? Подобные слухи будут ходить до конца августа. И не только насчет него, но и относительно других футболистов. Но я могу сказать прямо, что они бессмысленны», – сказал Бош.

Ранее исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил о том, что ни один клуб не делал официального предложения «Боруссии» на счет трансфера Обамеянга.