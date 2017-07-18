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    Глушаков: «После ничьи с «Динамо» ничего в раздевалке не летало»

    Полузащитник «Спаратка» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в игре первого тура чемпионата России. Красно-белые упустили победу в добавленное время.

    «После Суперкубка (2:1 против «Локомотива» – прим. «Бомбардира») устали, подсели физически. Но для нас это хороший результат, пища для размышлений. Пусть такое случится в первом туре, чтобы перестроиться психологически и идти в правильном направлении.

    Каррера сказал, что «Спартаку» не хватило эмоций? Где-то эмоций, где-то не хватило везения. В прошлом сезоне забивали много голов в концовках, в этом – пропустили. Может, что-то нам вернулось. Но надо сделать выводы и двигаться дальше.

    Думаю, в первом тайме мы были посвежее, а во втором тайме не выполнили установку тренера. Стали неправильно играть. Я же не буду говорить, какая именно тактика у нас. Как Массимо вел себя в раздевалке? Ничего не летало, все спокойно. Обсудили игру, и все», – сказал игрок сборной России.

    Ранее по матчу высказался главный тренер чемпионов страны Массимо Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2017 22:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 19 июля 2017, 09:18

      физически СПАРТАК подсел - вышли после перерыва едва волоча ноги...120 мин игры с Локо сказались...а как же игра на 2-х фронтах с ЛЧ?нужно 2 состава или тянуть физику...будем ждать игру с Краснодаром и надеяться,что всё исправимо - один матч не показатель...

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 19 июля 2017, 05:32

      Капитана вообще не было видно. Легионеры на виду.

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 июля 2017, 00:03

      Все нормально. Просто чемпион не сумел выиграть у команды из низшего дивизиона. Притом, что вратарь и защита Динамо производят впечатление дворовой команды мальчиков пригорода Улан-Уде.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 июля 2017, 23:46

      Глушаков, Ещенко и Комбаров с Кутеповым делали все для проигрыша Спартака. И повезло, что ничья. Зажрались ребята. Золото ослепило. Думают на одной ноге будут всех обыгрывать.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 18 июля 2017, 23:35

      Это только первый тур, а вы уже устали

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Небесная 19 июля 2017, 08:18

      ну не у всех же отпуск был

      0
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      Рейтинг: +17803

      ilichkadr 18 июля 2017, 23:04

      Так бывает после бражки. Сначала бодрит, а потом расслабуха.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 22:59

      Ну подсели, ну подустали.... Спокойные вы, игру обсуждаете, куда-то двигаться решили... А люди-то переживают, надеются....

      -1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 июля 2017, 22:56

      Лично ты совершил кучу потерь! Не помню более худшего твоего матча!!! Жаль что ничего не летало!

      4
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > 4agaaa 18 июля 2017, 23:23

      потерь много было у всех. иногда казалось что мяч просто отскакивает от наших. надеюсь больше такого не увидим!

      -2
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