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  • Глушаков: «После ничьи с «Динамо» ничего в раздевалке не летало»

Глушаков: «После ничьи с «Динамо» ничего в раздевалке не летало»

18 июля 2017, 22:41
10

Полузащитник «Спаратка» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в игре первого тура чемпионата России. Красно-белые упустили победу в добавленное время.

«После Суперкубка (2:1 против «Локомотива» – прим. «Бомбардира») устали, подсели физически. Но для нас это хороший результат, пища для размышлений. Пусть такое случится в первом туре, чтобы перестроиться психологически и идти в правильном направлении.

Каррера сказал, что «Спартаку» не хватило эмоций? Где-то эмоций, где-то не хватило везения. В прошлом сезоне забивали много голов в концовках, в этом – пропустили. Может, что-то нам вернулось. Но надо сделать выводы и двигаться дальше.

Думаю, в первом тайме мы были посвежее, а во втором тайме не выполнили установку тренера. Стали неправильно играть. Я же не буду говорить, какая именно тактика у нас. Как Массимо вел себя в раздевалке? Ничего не летало, все спокойно. Обсудили игру, и все», – сказал игрок сборной России.

Ранее по матчу высказался главный тренер чемпионов страны Массимо Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Глушаков Денис
Комментарии (10)
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4agaaa
1500407816
Лично ты совершил кучу потерь! Не помню более худшего твоего матча!!! Жаль что ничего не летало!
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insider_retro
1500407959
Ну подсели, ну подустали.... Спокойные вы, игру обсуждаете, куда-то двигаться решили... А люди-то переживают, надеются....
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ilichkadr
1500408298
Так бывает после бражки. Сначала бодрит, а потом расслабуха.....
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Небесная
1500410105
Это только первый тур, а вы уже устали
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RedWhiteFans2
1500410819
Глушаков, Ещенко и Комбаров с Кутеповым делали все для проигрыша Спартака. И повезло, что ничья. Зажрались ребята. Золото ослепило. Думают на одной ноге будут всех обыгрывать.
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Бриг
1500411819
Все нормально. Просто чемпион не сумел выиграть у команды из низшего дивизиона. Притом, что вратарь и защита Динамо производят впечатление дворовой команды мальчиков пригорода Улан-Уде.
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Дядя Серёжа
1500431539
Капитана вообще не было видно. Легионеры на виду.
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SPACE TRUCKIN
1500445105
физически СПАРТАК подсел - вышли после перерыва едва волоча ноги...120 мин игры с Локо сказались...а как же игра на 2-х фронтах с ЛЧ?нужно 2 состава или тянуть физику...будем ждать игру с Краснодаром и надеяться,что всё исправимо - один матч не показатель...
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