Глушаков: «После ничьи с «Динамо» ничего в раздевалке не летало»

Полузащитник «Спаратка» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в игре первого тура чемпионата России. Красно-белые упустили победу в добавленное время.

«После Суперкубка (2:1 против «Локомотива» – прим. «Бомбардира») устали, подсели физически. Но для нас это хороший результат, пища для размышлений. Пусть такое случится в первом туре, чтобы перестроиться психологически и идти в правильном направлении.

Каррера сказал, что «Спартаку» не хватило эмоций? Где-то эмоций, где-то не хватило везения. В прошлом сезоне забивали много голов в концовках, в этом – пропустили. Может, что-то нам вернулось. Но надо сделать выводы и двигаться дальше.

Думаю, в первом тайме мы были посвежее, а во втором тайме не выполнили установку тренера. Стали неправильно играть. Я же не буду говорить, какая именно тактика у нас. Как Массимо вел себя в раздевалке? Ничего не летало, все спокойно. Обсудили игру, и все», – сказал игрок сборной России.

Ранее по матчу высказался главный тренер чемпионов страны Массимо Каррера.