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  • Каррера: «В первом тайме были лучше мы, во втором – «Динамо»

Каррера: «В первом тайме были лучше мы, во втором – «Динамо»

18 июля 2017, 22:00
21

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по матчу первого тура РФПЛ против «Динамо» (2:2). Чемпионы России упустили победу на второй добавленной минуте.

«Главная причина провального второго тайма — команда рано поверила, что победа уже одержана? Я надеюсь, что нет. Прошлый сезон нас должен был научить, что матчи играются до финального свистка, тем более дерби. Во втором тайме был физический спад из-за Суперкубка (победа 2:1 над «Локомотивом» – прим «Бомбардира»). Может быть, не совсем понимали, в какую игру мы должны играть. Ну и ментальная усталость, помимо всего, присутствовала. Как бороться с большим количеством брака в действиях спартаковцев? Я здесь именно для того, чтобы работать над этим. Во втором тайме мы неправильно подошли к игре. Брак – это результат того, что команда делала не то, к чему мы готовились.

Что касается ранней замены Луиса Адриано, то он попросил замену из-за усталости (на 65 минуте бразильца заменил Ивелин Попов). Когда ты устал – ты больше не можешь выполнять установки тренера. Новая пара центральных защитников БоккеттиКутепов? В первом тайме все было хорошо, во втором – много ошибок, но это касается всей команды, а не только этой пары.

Если говорить о справедливости сегодняшнего результата, то мы всегда играем на победу. Но есть соперник. Эта игра разделилась на два тайма: в первом были лучше мы, во втором – «Динамо». Они практически не дали нам больше возможностей забить и забили сами», — сказал итальянец.

В матче второго тура РФПЛ красно-белые примут «Краснодар».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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GammiD
1500404531
Да вы после 2-0 сами отдали победу, надо было добить динамо. Совсем уж жалко они смотрелись в первом тайме....
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Popularov
1500404834
Судейство было нормальным и поэтому Спартак НЕ ВЫИГРАЛ, как в матче с Локомотивом, когда арбитр Безбородов СКАНДАЛЬНО судил в пользу Спартака! Спартак может победить только с помощью наших арбитров - не забесплатно, конечно! Потому что забесплатно только кошки родятся, а наши арбитры на этом хорошо заработали и продолжают зарабатывать! Недавний матч Спартака с Локомотивом вам тому ВОПИЮЩИЙ пример скандального и безобразного судейства Безбородова в пользу Спартака!
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Pourport
1500404897
Каррера: «В первом тайме превосходство было на стороне Карасева,во втором – «Динамо» Пишите правильно!XDD
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oyabun
1500405823
О какой усталости от Суперкубка он говорит? Локомотив играл в тот же день, однако он ВЫИГРАЛ сегодня! Так что гнилые отмазки. А если по чесноку, следует признать одну причину - после первого тайма решили что игра уже сделана. Но футбол такого не прощает, потому что есть еще тайм второй. Странно что столь опытная команда и столь опытный тренер этого не знают. Надеюсь Каррера внесет в головы игроков эту истину самым жестким образом.
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Zubo
1500406118
Да...всё правильно, дык мы и говорим, Динамо тапереча лучше
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ilichkadr
1500406282
А что тогда делать в ЛЧ, если после одной игры команда сдохла!?
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richi
1500409178
В первом тайме лучшим был Карасев. во втором - Динамо.
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richi
1500409258
Все приходит в норму еще лет на 15. Ок.
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yanedo
1500435935
спартак заплатил карасю только за один тайм вот и результат пожадничали сделают вывод и впредь будут платить за два
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paracetamol
1500445652
Надо было валить тебя, Максимка, летом куда подальше. В этом году мясу ФНЛ светит.
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