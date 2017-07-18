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    Каррера: «В первом тайме были лучше мы, во втором – «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по матчу первого тура РФПЛ против «Динамо» (2:2). Чемпионы России упустили победу на второй добавленной минуте.

    «Главная причина провального второго тайма — команда рано поверила, что победа уже одержана? Я надеюсь, что нет. Прошлый сезон нас должен был научить, что матчи играются до финального свистка, тем более дерби. Во втором тайме был физический спад из-за Суперкубка (победа 2:1 над «Локомотивом» – прим «Бомбардира»). Может быть, не совсем понимали, в какую игру мы должны играть. Ну и ментальная усталость, помимо всего, присутствовала. Как бороться с большим количеством брака в действиях спартаковцев? Я здесь именно для того, чтобы работать над этим. Во втором тайме мы неправильно подошли к игре. Брак – это результат того, что команда делала не то, к чему мы готовились.

    Что касается ранней замены Луиса Адриано, то он попросил замену из-за усталости (на 65 минуте бразильца заменил Ивелин Попов). Когда ты устал – ты больше не можешь выполнять установки тренера. Новая пара центральных защитников БоккеттиКутепов? В первом тайме все было хорошо, во втором – много ошибок, но это касается всей команды, а не только этой пары.

    Если говорить о справедливости сегодняшнего результата, то мы всегда играем на победу. Но есть соперник. Эта игра разделилась на два тайма: в первом были лучше мы, во втором – «Динамо». Они практически не дали нам больше возможностей забить и забили сами», — сказал итальянец.

    В матче второго тура РФПЛ красно-белые примут «Краснодар».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2017 22:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 09:27

      Надо было валить тебя, Максимка, летом куда подальше. В этом году мясу ФНЛ светит.

      -1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 19 июля 2017, 06:45

      спартак заплатил карасю только за один тайм вот и результат пожадничали сделают вывод и впредь будут платить за два

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 июля 2017, 06:19

      Зачем во втором тайме стали играть на удержание счета????? Зачемммм?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Диктор 19 июля 2017, 08:36

      думаю устали просто

      0
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      Рейтинг: +292

      логист 18 июля 2017, 23:26

      Игра идет не до конца первого тайма а до последней минуты!!!

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi 18 июля 2017, 23:20

      Все приходит в норму еще лет на 15. Ок.

      -3
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      Рейтинг: +1126

      richi 18 июля 2017, 23:19

      В первом тайме лучшим был Карасев. во втором - Динамо.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 18 июля 2017, 22:43

      ЕСЛИ ПРОИГРАЕТЕ КРАСНОДАРУ,БУДЕШЬ ССЫЛАТЬСЯ НА ТЯЖЁЛУЮ ИГРУ С ДИНАМО? ДЕШЁВАЯ ОТМАЗКА!

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 июля 2017, 22:42

      И с "багажом" что-то надо делать! И с Кутеповым!

      1
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 18 июля 2017, 22:37

      нужно усиление в защите,и как то надо перебарывать себя ведя в счете!биться до последней минуты

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 22:32

      На усталость как-то не корректно кивать... Первая игра чемпа, пусть и после Суперкубка.... Дальше будет веселей, добавятся игры КР, ЛЧ.... К сезону, вроде готовились.... Что же будет через 10-12 туров, игроки будут просить замену после 20-25 минут игры...

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