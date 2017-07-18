Каррера: «В первом тайме были лучше мы, во втором – «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по матчу первого тура РФПЛ против «Динамо» (2:2). Чемпионы России упустили победу на второй добавленной минуте.

«Главная причина провального второго тайма — команда рано поверила, что победа уже одержана? Я надеюсь, что нет. Прошлый сезон нас должен был научить, что матчи играются до финального свистка, тем более дерби. Во втором тайме был физический спад из-за Суперкубка (победа 2:1 над «Локомотивом» – прим «Бомбардира»). Может быть, не совсем понимали, в какую игру мы должны играть. Ну и ментальная усталость, помимо всего, присутствовала. Как бороться с большим количеством брака в действиях спартаковцев? Я здесь именно для того, чтобы работать над этим. Во втором тайме мы неправильно подошли к игре. Брак – это результат того, что команда делала не то, к чему мы готовились.

Что касается ранней замены Луиса Адриано, то он попросил замену из-за усталости (на 65 минуте бразильца заменил Ивелин Попов). Когда ты устал – ты больше не можешь выполнять установки тренера. Новая пара центральных защитников Боккетти – Кутепов? В первом тайме все было хорошо, во втором – много ошибок, но это касается всей команды, а не только этой пары.

Если говорить о справедливости сегодняшнего результата, то мы всегда играем на победу. Но есть соперник. Эта игра разделилась на два тайма: в первом были лучше мы, во втором – «Динамо». Они практически не дали нам больше возможностей забить и забили сами», — сказал итальянец.

В матче второго тура РФПЛ красно-белые примут «Краснодар».