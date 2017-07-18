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    Марез принял предложение «Ромы»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез готов продолжить карьеру в «Роме». Согласно источнику, 26-летний игрок принял предложение «волков». Однако пока не достигнута договоренность между клубами.

    Несмотря на то, что «лисы» понизили свои требования с 40 миллионов евро до 35, переговоры идут тяжело. Предложение римлян в размере 23 миллионов было отклонено. «Джаллоросси» надеются прийти к компромиссу на отметке 26 миллионов плюс бонусы.

    Отметим, что алжирец стал приоритетной целью «Ромы» после ухода Мохамеда Салаха в «Ливерпуль».

    Источник: Football Italia

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    18.07.2017 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 18 июля 2017, 21:21

      чет задешево отдают с арсенала полтинник просили же

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 18 июля 2017, 20:01

      Роме нужен Марез, если учесть что они продали почти всех своих лидеров.

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