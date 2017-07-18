Марез принял предложение «Ромы»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез готов продолжить карьеру в «Роме». Согласно источнику, 26-летний игрок принял предложение «волков». Однако пока не достигнута договоренность между клубами.

Несмотря на то, что «лисы» понизили свои требования с 40 миллионов евро до 35, переговоры идут тяжело. Предложение римлян в размере 23 миллионов было отклонено. «Джаллоросси» надеются прийти к компромиссу на отметке 26 миллионов плюс бонусы.

Отметим, что алжирец стал приоритетной целью «Ромы» после ухода Мохамеда Салаха в «Ливерпуль».