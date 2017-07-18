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    «Байер» не намерен отпускать Лено в «Наполи»

    Голкипер «Байера» Бернд Лено не покинет клуб в это трансферное окно. Как заявил спортивный директор леверкузенцев Руди Феллер, клуб не собирается отпускать 25-летнего стража ворот в «Наполи», который проявляет к нему интерес.

    Ранее агент немца Ули Фербер сообщил, что находится в контакте с «адзурри».

    «Мы четко осознаем, что Лено – второй голкипер Германии. «Наполи» контактировал с нами, но мы ответили, что они не имеют ни малейшего шанса», – приводит слова Феллера Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

    В минувшем сезоне Лено провел 34 поединка, пропустив 55 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 16:14
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