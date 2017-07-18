«Интер» предлагает за Верратти 50 миллионов и Мариу

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти находится в сфере интересов «Интера». По информации источника, миланский клуб готов предложить за 24-летнего итальянца 50 миллионов евро плюс хавбека Жоао Мариу.

Ранее сообщалось, что Верратти этим летом намерен уйти из «ПСЖ» и продолжить карьеру в «Барселоне». Позднее игрок принес извинения болельщикам и клубу за слухи об уходе.

В прошедшем сезоне итальянец провел за парижан в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.