Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» предлагает за Верратти 50 миллионов и Мариу

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти находится в сфере интересов «Интера». По информации источника, миланский клуб готов предложить за 24-летнего итальянца 50 миллионов евро плюс хавбека Жоао Мариу.

    Ранее сообщалось, что Верратти этим летом намерен уйти из «ПСЖ» и продолжить карьеру в «Барселоне». Позднее игрок принес извинения болельщикам и клубу за слухи об уходе.

    В прошедшем сезоне итальянец провел за парижан в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2017 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 июля 2017, 21:18

      Они здесь не конкуренты. Вератти скорее в Барсу пойдет.Там перспективы больше и остального

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 18 июля 2017, 19:27

      Посмотрим что получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 июля 2017, 15:11

      Забавно будет, если Париж решит проучить Верратти и согласится на предложение Интера ( других причин у них нет) тогда я думаю Марко пожалеет о том мини конфликте который у него был с руководством ПСЖ. А если серьезно зачем ему менять команду которую все уважают в Европе на команду над которой последние лет 30 все только смеются ( с паузой на те годы когда там был Жозе конечно).

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11