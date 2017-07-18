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«Интер» предлагает за Верратти 50 миллионов и Мариу

18 июля 2017, 14:48
3

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти находится в сфере интересов «Интера». По информации источника, миланский клуб готов предложить за 24-летнего итальянца 50 миллионов евро плюс хавбека Жоао Мариу.

Ранее сообщалось, что Верратти этим летом намерен уйти из «ПСЖ» и продолжить карьеру в «Барселоне». Позднее игрок принес извинения болельщикам и клубу за слухи об уходе.

В прошедшем сезоне итальянец провел за парижан в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Интер Мариу Жоау
Комментарии (3)
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hevbn 28
1500379893
Забавно будет, если Париж решит проучить Верратти и согласится на предложение Интера ( других причин у них нет) тогда я думаю Марко пожалеет о том мини конфликте который у него был с руководством ПСЖ. А если серьезно зачем ему менять команду которую все уважают в Европе на команду над которой последние лет 30 все только смеются ( с паузой на те годы когда там был Жозе конечно).
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Interneradzuri
1500395274
Посмотрим что получится
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Alex Flash
1500661086
Они здесь не конкуренты. Вератти скорее в Барсу пойдет.Там перспективы больше и остального
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