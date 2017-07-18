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Геркус сообщил, что Ари скоро получит российский паспорт

18 июля 2017, 13:29
8

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что процесс получения российского паспорта нападающим Ари находится на заключительной стадии. Ранее бразилец признался, что хочет выступить за сборную России на чемпионате мира 2018 года.

«Процесс получения гражданства запущен. Документы уже поданы, все находится на заключительных стадиях. Это – желание самого игрока. У него дочка – москвичка, она имеет российское гражданство», – сказал Геркус.

Напомним, Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Первым клубом 31-летнего игрока был «Спартак». В 2013 году он перебрался в «Краснодар», которому и принадлежит до сих пор. Вторую часть прошлого сезона форвард провел в аренде в «Локомотиве», которая нынешнем летом она была продлена еще на год.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (8)
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insider_retro
1500374855
Положительное движение... Для страны - новый гражданин, для клуба - игрок с российским паспортом, для игрока - призрачная надежда попасть в сборную на ЧМ.... Только Бразилия потеряет блудного сына....
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xColaz
1500375164
Ахахахахаха))) обезьяне дадут паспорт. Молодцы, животных нужно беречь
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acer2003
1500375563
В сборной он точно не нужен
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Tajik-za Zenit
1500375700
Все равно за сборную играть не будет
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Борз-95
1500378443
Ари чистейший русский ариец))
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VeniaminS
1500381567
В сборной ему не светит.
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dok66
1500388083
Дочка - москвичка . Вот и весь базар !
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