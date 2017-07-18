Геркус сообщил, что Ари скоро получит российский паспорт

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что процесс получения российского паспорта нападающим Ари находится на заключительной стадии. Ранее бразилец признался, что хочет выступить за сборную России на чемпионате мира 2018 года.

«Процесс получения гражданства запущен. Документы уже поданы, все находится на заключительных стадиях. Это – желание самого игрока. У него дочка – москвичка, она имеет российское гражданство», – сказал Геркус.

Напомним, Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Первым клубом 31-летнего игрока был «Спартак». В 2013 году он перебрался в «Краснодар», которому и принадлежит до сих пор. Вторую часть прошлого сезона форвард провел в аренде в «Локомотиве», которая нынешнем летом она была продлена еще на год.