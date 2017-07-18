Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус сообщил, что Ари скоро получит российский паспорт

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что процесс получения российского паспорта нападающим Ари находится на заключительной стадии. Ранее бразилец признался, что хочет выступить за сборную России на чемпионате мира 2018 года.

    «Процесс получения гражданства запущен. Документы уже поданы, все находится на заключительных стадиях. Это – желание самого игрока. У него дочка – москвичка, она имеет российское гражданство», – сказал Геркус.

    Напомним, Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Первым клубом 31-летнего игрока был «Спартак». В 2013 году он перебрался в «Краснодар», которому и принадлежит до сих пор. Вторую часть прошлого сезона форвард провел в аренде в «Локомотиве», которая нынешнем летом она была продлена еще на год.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2017 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июля 2017, 17:28

      Дочка - москвичка . Вот и весь базар !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 июля 2017, 15:39

      В сборной ему не светит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 18 июля 2017, 14:47

      Ари чистейший русский ариец))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 18 июля 2017, 14:01

      Все равно за сборную играть не будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Tajik-za Zenit 18 июля 2017, 14:12

      Нет конечно,но и расчёт то другой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 июля 2017, 13:59

      В сборной он точно не нужен

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 18 июля 2017, 13:52

      Ахахахахаха))) обезьяне дадут паспорт. Молодцы, животных нужно беречь

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 13:47

      Положительное движение... Для страны - новый гражданин, для клуба - игрок с российским паспортом, для игрока - призрачная надежда попасть в сборную на ЧМ.... Только Бразилия потеряет блудного сына....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11