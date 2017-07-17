Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» готов предложить «Ливерпулю» 25 миллионов за Джана

    «Ювентус» готов направить первое предложение «Ливерпулю» по трансферу полузащитника Эмре Джана. Сообщается, что оно будет составлять 25 миллионов евро плюс различные бонусы.

    Ранее главный тренер красных Юрген Клопп заявлял, что переговоры с 23-летним игроком о продлении контракта, истекающего летом 2018 года, проходят в позитивном ключе. Тем не менее специалист подчеркивал, что соглашение пока не достигнуто.

    В минувшем сезоне Джан провел 40 матчей, отметившись пятью мячами и тремя голевыми передачами.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2017 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11