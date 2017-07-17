«Ювентус» готов предложить «Ливерпулю» 25 миллионов за Джана

«Ювентус» готов направить первое предложение «Ливерпулю» по трансферу полузащитника Эмре Джана. Сообщается, что оно будет составлять 25 миллионов евро плюс различные бонусы.

Ранее главный тренер красных Юрген Клопп заявлял, что переговоры с 23-летним игроком о продлении контракта, истекающего летом 2018 года, проходят в позитивном ключе. Тем не менее специалист подчеркивал, что соглашение пока не достигнуто.

В минувшем сезоне Джан провел 40 матчей, отметившись пятью мячами и тремя голевыми передачами.