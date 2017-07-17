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    В ближайшие два дня Перишич станет игроком «МЮ»

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич на этой неделе должен отправиться в «Манчестер Юнайтед», сообщает FC Inter News. Британская сторона согласовала условия личного контракта с футболистом.

    Сам трансфер 28-летнего игрока может быть оформлен в течение двух дней. Точная сумма трансфера не называется, но ранее сообщалось о ставке в 50 миллионов евро, а также дополнительные бонусы.

    В прошедшем сезоне хорватский футболист провел 41 игру в составе «Интера», забил в них 10 голов и отдал столько же результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33

      alexarh 17 июля 2017, 15:59

      капец 50млн за 28летнего непонятного полузащитника

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 17 июля 2017, 11:37

      Надеюсь не утка

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