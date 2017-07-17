В ближайшие два дня Перишич станет игроком «МЮ»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич на этой неделе должен отправиться в «Манчестер Юнайтед», сообщает FC Inter News. Британская сторона согласовала условия личного контракта с футболистом.

Сам трансфер 28-летнего игрока может быть оформлен в течение двух дней. Точная сумма трансфера не называется, но ранее сообщалось о ставке в 50 миллионов евро, а также дополнительные бонусы.

В прошедшем сезоне хорватский футболист провел 41 игру в составе «Интера», забил в них 10 голов и отдал столько же результативных передач.