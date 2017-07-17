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    Веденеев ждет прихода защитника и нападающего в «Зенит»

    Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что команда из Санкт-Петербурга еще должна укрепиться до закрытия трансферного окна. По его мнению, сине-бело-голубым нужен центральный защитник и сильный центральный форвард.

    – Какие слабые места вы увидели в новом «Зените» Манчини?

    – По прежнему – отсутствие сильного центрального защитника. Его продолжают активно искать, как и полноценного центрального нападающего. Несмотря на то, что на матч тренерский штаб взял пятерых форвардов, нужен еще забивной. Вчера появилась информация, что нам предлагают за 60 млн аргентинского нападающего – требуется форвард другого класса.

    Нынешние наши нападающие – все зависимые от партнеров игроки. Нужен форвард, который самостоятельно может проникнуть в штрафную соперника, который в центральной части поля активно участвует в организации атак.

    По сути, в Хабаровске «Зенит» создал один голевой момент, когда Смольников бил с близкого расстояния при счете 0:0 еще в первом тайме. А больше ситуаций-то команда и не создала – ни со стандартных положений, ни после какого-то розыгрыша мяча.

    – У Дриусси были две попытки в концовке.

    – Это все удары из-за пределов штрафной. Такие, которым забил Кузяев. А гол Кокорина получился просто смешным – защитник, по сути, сам отдал мяч нашему форварду. У СКА подходы были намного опаснее, особенно когда били головой в упор – обычно это 100-процентный голевой момент. Но мяч попал точно в Лунева. А какая красота рабоной прошла! Этот момент в исполнении аргентинского хабаровчанина Лескано еще долго будут в Интернете и по ТВ рассматривать.

    Если говорить о том, как игра смотрелась, как футболисты выполняли тренерские установки, то, конечно, были хорошие отрезки. Но только лишь отрезки. Сказались на некоторых игроках долгий перелет и хабаровская духота. Явно не хватало «Зениту» сыгранности и быстроты, потому что практически всю игру успевали хабаровчане откатываться назад. Не давали создать убойных моментов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.07.2017 08:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4024

      raritet 17 июля 2017, 13:45

      Нам нужно что-то вроде Суареса или комбек Халка.

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      Рейтинг: +66

      Ванечка 17 июля 2017, 12:47

      По сути прав. ЦЗ нужен 100%. Нап нужен по типу Халка. Тот и соперников крутил, и пасы раздавал, и по воротам лупил с любой дистанции. Таковых у нас сейчас нет...

      1
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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 17 июля 2017, 08:25

      Веденеев прав. Напы какие-то тупые. Все ждут, когда им пас отдадут или сами отдают, когда надо бить. Как Саша Кержаков - ББББ!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > paracetamol 17 июля 2017, 11:02

      Дак правильно, они же те же и остались - Коко да Дзюба, с чего им острыми становиться). Иноземцы в оттяжке играли.

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