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Веденеев ждет прихода защитника и нападающего в «Зенит»

17 июля 2017, 08:06
4

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что команда из Санкт-Петербурга еще должна укрепиться до закрытия трансферного окна. По его мнению, сине-бело-голубым нужен центральный защитник и сильный центральный форвард.

– Какие слабые места вы увидели в новом «Зените» Манчини?

– По прежнему – отсутствие сильного центрального защитника. Его продолжают активно искать, как и полноценного центрального нападающего. Несмотря на то, что на матч тренерский штаб взял пятерых форвардов, нужен еще забивной. Вчера появилась информация, что нам предлагают за 60 млн аргентинского нападающего – требуется форвард другого класса.

Нынешние наши нападающие – все зависимые от партнеров игроки. Нужен форвард, который самостоятельно может проникнуть в штрафную соперника, который в центральной части поля активно участвует в организации атак.

По сути, в Хабаровске «Зенит» создал один голевой момент, когда Смольников бил с близкого расстояния при счете 0:0 еще в первом тайме. А больше ситуаций-то команда и не создала – ни со стандартных положений, ни после какого-то розыгрыша мяча.

– У Дриусси были две попытки в концовке.

– Это все удары из-за пределов штрафной. Такие, которым забил Кузяев. А гол Кокорина получился просто смешным – защитник, по сути, сам отдал мяч нашему форварду. У СКА подходы были намного опаснее, особенно когда били головой в упор – обычно это 100-процентный голевой момент. Но мяч попал точно в Лунева. А какая красота рабоной прошла! Этот момент в исполнении аргентинского хабаровчанина Лескано еще долго будут в Интернете и по ТВ рассматривать.

Если говорить о том, как игра смотрелась, как футболисты выполняли тренерские установки, то, конечно, были хорошие отрезки. Но только лишь отрезки. Сказались на некоторых игроках долгий перелет и хабаровская духота. Явно не хватало «Зениту» сыгранности и быстроты, потому что практически всю игру успевали хабаровчане откатываться назад. Не давали создать убойных моментов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит СКА-Хабаровск Кокорин Александр Кузяев Далер Лескано Хуан Эдуардо
Комментарии (4)
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paracetamol
1500269141
Веденеев прав. Напы какие-то тупые. Все ждут, когда им пас отдадут или сами отдают, когда надо бить. Как Саша Кержаков - ББББ!
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Ванечка
1500284854
По сути прав. ЦЗ нужен 100%. Нап нужен по типу Халка. Тот и соперников крутил, и пасы раздавал, и по воротам лупил с любой дистанции. Таковых у нас сейчас нет...
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raritet
1500288355
Нам нужно что-то вроде Суареса или комбек Халка.
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