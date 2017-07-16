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  • Будогосский: «Критика в адрес Безбородова за судейство Суперкубка – это право Семина»

Будогосский: «Критика в адрес Безбородова за судейство Суперкубка – это право Семина»

16 июля 2017, 17:27
15

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу судьи Владислава Безбородова на Суперкубке России.

– Надо ли было удалять Луиса Адриано?

– Безбородов избрал тактику, которая соответствовала характеру матча. И она близка к тем принципам, которые исповедуют в УЕФА.

– То есть такой моделью судейства должны руководствоваться все российские арбитры?

– Я бы сказал так: в подобной игре должны быть более веские основания, чтобы принимать столько веские решения. Читал интервью Владислава в вашей газете, соглашусь с его тактическим подходом к матчу. Он сделал все, чтобы игра получилась более зрелищной и яркой.

– Как прокомментируете замечание Юрия Семина о необходимости видеоповторов? Вы уже общались с ним?

– Нет, с Юрием Павловичем не общался, но его слова читал. У каждого специалиста есть свое мнение, это его право – трактовать момент так, как он видел его со скамейки.

Напомним, главный тренер «Локомотива» сказал, что Безбородов испортил встречу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Будогосский Андрей Безбородов Владислав
Комментарии (15)
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RedGreenHooligan
1500215887
судейство было ровным в обе стороны! но грубых ошибок со стороны Безбородова было дофига и больше! с Семиным согласен видеоповторы нужны!
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rammax fcsm
1500217981
а за что его вообще можно было удалять??? за то, что узколобый шкаф-певец прыгал сзади, хватал руками, а потом провоцировал???
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Pourport
1500220061
Паровозы в основное приятней смотрелись!
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vitvik
1500237846
Сёмин, относительно честный человек, если бы на 17-той минуте судья назначил пенальти в его ворота, он бы только поприветствовал.
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Д Альбертини
1500252312
Карерра никогда не обсуждал и не обсуждает тему судейства! Теперь есть новые нытики вместо луческу! Если говорить об удалении Адриано, то почему не говорят о пенальти в ворота локомотива на Промесе??? Или все хотят видеть только то что хотят)))
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Одинокий волк Маквейд
1500259281
Арбитр имел право удалить Адриано и назначить пару пенальти, но не сделал этого, чтобы не испортить игру. Если бы Будогосский признал это, пришлось бы делать выводы. А так - очередная отмазка.
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Сибирь за Спартак
1500259699
Это не анализ, это корпоративная этика.
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Svoysvoemubrat
1500260271
Судьи это закрытая каста неприкасаемых со своим уставом, повлиять на них общественным мнением наивно.
Ответить
Дядя Серёжа
1500264011
Гневная реакция тренера при очевидном нарушении твоими игроками - не красит.
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серега кашин
1500271375
проигравшие всегда видят только фолы соперника, а за собой ничего не замечают
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