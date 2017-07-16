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    Будогосский: «Критика в адрес Безбородова за судейство Суперкубка – это право Семина»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу судьи Владислава Безбородова на Суперкубке России.

    – Надо ли было удалять Луиса Адриано?

    – Безбородов избрал тактику, которая соответствовала характеру матча. И она близка к тем принципам, которые исповедуют в УЕФА.

    – То есть такой моделью судейства должны руководствоваться все российские арбитры?

    – Я бы сказал так: в подобной игре должны быть более веские основания, чтобы принимать столько веские решения. Читал интервью Владислава в вашей газете, соглашусь с его тактическим подходом к матчу. Он сделал все, чтобы игра получилась более зрелищной и яркой.

    – Как прокомментируете замечание Юрия Семина о необходимости видеоповторов? Вы уже общались с ним?

    – Нет, с Юрием Павловичем не общался, но его слова читал. У каждого специалиста есть свое мнение, это его право – трактовать момент так, как он видел его со скамейки.

    Напомним, главный тренер «Локомотива» сказал, что Безбородов испортил встречу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2017 17:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июля 2017, 09:02

      проигравшие всегда видят только фолы соперника, а за собой ничего не замечают

      2
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 07:00

      Гневная реакция тренера при очевидном нарушении твоими игроками - не красит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 июля 2017, 05:57

      Судьи это закрытая каста неприкасаемых со своим уставом, повлиять на них общественным мнением наивно.

      3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 июля 2017, 05:48

      Это не анализ, это корпоративная этика.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 июля 2017, 05:41

      Арбитр имел право удалить Адриано и назначить пару пенальти, но не сделал этого, чтобы не испортить игру. Если бы Будогосский признал это, пришлось бы делать выводы. А так - очередная отмазка.

      3
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 июля 2017, 03:45

      Карерра никогда не обсуждал и не обсуждает тему судейства! Теперь есть новые нытики вместо луческу! Если говорить об удалении Адриано, то почему не говорят о пенальти в ворота локомотива на Промесе??? Или все хотят видеть только то что хотят)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 июля 2017, 23:44

      Сёмин, относительно честный человек, если бы на 17-той минуте судья назначил пенальти в его ворота, он бы только поприветствовал.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 июля 2017, 21:48

      - "– Безбородов избрал тактику, которая соответствовала характеру матча. И она близка к тем принципам, которые исповедуют в УЕФА".
      Блин, а я наивный, считал что "судят по футбольным правилам". Оказывается, всё зависит от тактики.
      "Близка к принципам" и "соответствует принципам" далеко не одно и тоже.
      - "в подобной игре должны быть более веские основания, чтобы принимать столько веские решения".
      Это какие? Хулиганка и мордобой ( как в хоккее )? Будогосский явно не своём месте.

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 16 июля 2017, 21:26

      Ни малейшего желания признать вину судьи(а значит и свою) у Будогосского нет и,наверно,никогда и не будет.Попрежнему виляет и врёт...Только слепой не увидел нарушения(которое тянуло на 2 жёлтую) со стороны Луиса Адриано...

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 июля 2017, 18:47

      Паровозы в основное приятней смотрелись!

      -1
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