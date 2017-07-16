Будогосский: «Критика в адрес Безбородова за судейство Суперкубка – это право Семина»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу судьи Владислава Безбородова на Суперкубке России.

– Надо ли было удалять Луиса Адриано?

– Безбородов избрал тактику, которая соответствовала характеру матча. И она близка к тем принципам, которые исповедуют в УЕФА.

– То есть такой моделью судейства должны руководствоваться все российские арбитры?

– Я бы сказал так: в подобной игре должны быть более веские основания, чтобы принимать столько веские решения. Читал интервью Владислава в вашей газете, соглашусь с его тактическим подходом к матчу. Он сделал все, чтобы игра получилась более зрелищной и яркой.

– Как прокомментируете замечание Юрия Семина о необходимости видеоповторов? Вы уже общались с ним?

– Нет, с Юрием Павловичем не общался, но его слова читал. У каждого специалиста есть свое мнение, это его право – трактовать момент так, как он видел его со скамейки.

Напомним, главный тренер «Локомотива» сказал, что Безбородов испортил встречу.