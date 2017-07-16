Зинченко: «Я бы хотел остаться в «Манчестер Сити», но все будет зависеть от Гвардиолы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о своих перспективах в английском клубе. Прошлый сезон 20-летний украинец провел в «ПСВ» на правах аренды.

«Естественно, все будет зависеть от Пепа Гвардиолы. Как он скажет, так и будет. Конечно, я бы хотел остаться в этой команде. Предсезонная подготовка покажет. Гвардиола подсказывает практически всем. Считаю, это еще раз подчеркивает его уровень тренера. Разговоры идут исключительно по футболу и рабочему процессу, позициям и тактике. Атмосфера внутри коллектива замечательная. Идет рабочий процесс. Все друг друга поддерживают в быту и на поле, все как одно целое», – сказал хавбек.

Зиненчко пополнил состав «горожан» в июле 2016 года, перейдя из «Уфы» за 2 миллиона евро. Спустя месяц игрок отправился в «ПСВ», где за 24 матча во всех турнирах отдал 13 результативных передач. Клуб из Эйндховена завершил выступление в чемпионате Голландии-2016/17 на третьем месте. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона.