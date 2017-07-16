Венгер заявил, что Уилшер проведет сезон в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что намерен вернуть в команду полузащитника Джека Уилшера. Хавбек в прошлом сезоне выступал за «Борнмут» в качестве арендованного игрока.

«Думаю, в предстоящем сезоне Джек будет у нас. Но ему надо будет упорно работать для того, чтобы рассчитывать на место в составе», – заявил Венгер.

Ранее сообщалось, что хавбека хочет приобрести «Сампдория».

В прошлом сезоне футболист провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.