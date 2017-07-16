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    Венгер заявил, что Уилшер проведет сезон в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что намерен вернуть в команду полузащитника Джека Уилшера. Хавбек в прошлом сезоне выступал за «Борнмут» в качестве арендованного игрока.

    «Думаю, в предстоящем сезоне Джек будет у нас. Но ему надо будет упорно работать для того, чтобы рассчитывать на место в составе», – заявил Венгер.

    Ранее сообщалось, что хавбека хочет приобрести «Сампдория».

    В прошлом сезоне футболист провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

    Источник: Goal.com

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    16.07.2017 08:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 17 июля 2017, 07:11

      Хрустальный ....

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