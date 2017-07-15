Акинфеев вышел на 10 место по количеству матчей в РФПЛ

ЦСКА играет против «Анжи» в рамках первого тура нового сезона РФПЛ (1:0, 40 минута). Голкипер Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе команды Виктора Гончаренко.

Для 31-летнего игрока сборной России встреча стала 370 в национальном чемпионате. Акинфеев обошел экс-армейца Дейвидаса Шембераса и теперь занимает 10 место по количеству встреч на турнире. Рекорд удерживает защитник московского клуба Сергей Игнашевич – 464 встречи.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Россиянин дебютировал за взрослую команду в 2003 году.