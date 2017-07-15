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    Акинфеев вышел на 10 место по количеству матчей в РФПЛ

    ЦСКА играет против «Анжи» в рамках первого тура нового сезона РФПЛ (1:0, 40 минута). Голкипер Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе команды Виктора Гончаренко.

    Для 31-летнего игрока сборной России встреча стала 370 в национальном чемпионате. Акинфеев обошел экс-армейца Дейвидаса Шембераса и теперь занимает 10 место по количеству встреч на турнире. Рекорд удерживает защитник московского клуба Сергей Игнашевич – 464 встречи.

    Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Россиянин дебютировал за взрослую команду в 2003 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2017 20:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +32

      Буефар 15 июля 2017, 22:23

      Он ещё молодой. Так что побьёт рекорд 100%

      1
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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 15 июля 2017, 21:43

      А в Европе у него твердое первое место, РЕКОРД, который он собирается приумножить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 15 июля 2017, 20:58

      Молодец

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 15 июля 2017, 20:57

      Игорь, матч с Аеком твой шанс прервать свой рекорд, удачи!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > 4agaaa 15 июля 2017, 21:02

      Считают и отбор-матчи? Хотя да..это же тоже ЛЧ, вроде.

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > 4agaaa 15 июля 2017, 21:09

      если усиления не будет, то рекорд ребров побьет

      -1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > spartak_88 15 июля 2017, 22:08

      А при чём тут Ребров? Привет.

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > xLINDAx 15 июля 2017, 23:34

      Так это же Спартач написал... поплыли они совсем

      -2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > xLINDAx 16 июля 2017, 01:16

      При том что нефиг гнать на чужих)) лучше б в свои проблемы смотрели)) Игорь на две головы выше Ребров, а с такой защитой как сейчас в Европе делать не чего

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > spartak_88 16 июля 2017, 01:27

      Игорь опытнее..на пост в ворота Сборной хз когда ещё кто будет, да, ляпы есть..это и беспокоит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Klaido 16 июля 2017, 14:13

      и в чем минус????? объяснить толком можешь? или только минусовать горазд?? я про Защиту Спартака имел ввиду, что с такой игрой нам в Европе делать нефиг пока, влетим и побьем все рекорды Игоря

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 15 июля 2017, 20:50

      а так пока лучший вратарь в истории ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > spartak_88 15 июля 2017, 20:57

      +

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 15 июля 2017, 20:49

      вернее в 2003 году он дебютировал

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 20:48

      Надеемся, что и серия пропущенных голов в матчах ЛЧ прервётся, без сарказма.

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      Рейтинг: +427

      policepnz 15 июля 2017, 20:44

      мегаладон!

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