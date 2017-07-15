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Акинфеев вышел на 10 место по количеству матчей в РФПЛ

15 июля 2017, 20:42
17

ЦСКА играет против «Анжи» в рамках первого тура нового сезона РФПЛ (1:0, 40 минута). Голкипер Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе команды Виктора Гончаренко.

Для 31-летнего игрока сборной России встреча стала 370 в национальном чемпионате. Акинфеев обошел экс-армейца Дейвидаса Шембераса и теперь занимает 10 место по количеству встреч на турнире. Рекорд удерживает защитник московского клуба Сергей Игнашевич – 464 встречи.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Россиянин дебютировал за взрослую команду в 2003 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (17)
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policepnz
1500140661
мегаладон!
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xLINDAx
1500140904
Надеемся, что и серия пропущенных голов в матчах ЛЧ прервётся, без сарказма.
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spartak_88
1500140997
вернее в 2003 году он дебютировал
Ответить
spartak_88
1500141025
а так пока лучший вратарь в истории ЦСКА
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4agaaa
1500141477
Игорь, матч с Аеком твой шанс прервать свой рекорд, удачи!
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Borz1
1500141535
Молодец
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paracetamol
1500144234
А в Европе у него твердое первое место, РЕКОРД, который он собирается приумножить!
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Буефар
1500146629
Он ещё молодой. Так что побьёт рекорд 100%
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