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Семак: «Уфе» нужно стараться забивать больше»

15 июля 2017, 10:17

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак считает, что для того, чтобы доминировать в матчах с сильными соперниками, его команде требуется усиление новыми игроками, сообщает Mkset. По его словам, все в современном футболе хотят контролировать мяч, но делать это нужно не ради самого факта контроля, а для создания голевых моментов.

– Какая линия в команде сильнее: оборона, полузащита или нападение?

– Примерно равные. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была конкуренция и с каждым годом она росла, потому что только в конкуренции можно проявлять свои лучшие качества и расти – в любом деле, и спорт – не исключение. Как мне кажется, у нас есть более-менее некий баланс, но с каждым циклом, когда можно дозаявлять игроков, надо это делать, чтобы конкуренция усиливалась. Тогда ребята будут подтягиваться до более высокой планки, которая нам нужна, для того чтобы расти. На мой взгляд, с нашими возможностями мы уже задали высокую планку и соответствовать ей непросто.

– Какой футбол вы предпочитаете, каков ваш идеал и насколько «Уфа» близка к нему?

– Это очень сложный вопрос. Любой тренер, приходя в команду, понимает ее возможности, наличие тех или иных игроков, которые могут играть в тот или иной футбол. И из этого нужно строить игру команды, потому что результат никто не отменял.

Если ты будешь играть красиво и при этом проигрывать – это неправильно. Результат всегда откладывает отпечаток на игру. Поэтому мы должны действовать так, чтобы добиваться результата и при этом демонстрировать хорошую игру, стараться. Нам, конечно, надо забивать больше, мы пока забиваем очень мало на данном этапе. Но при этом мы должны соблюдать баланс, чтобы это не отразилось на нашем оборонительном потенциале.

– При прошлом тренере команда играла в основном от обороны, а при вас как будет?

– Мы уже говорили, что изначально не стали ничего менять, потому что то место, которое команда занимала, было очень хорошим, и остаться на нем или пойти немного выше – это очень важно для ребят. Что касается игры, то и в контрольных матчах, и в некоторых играх чемпионата мы создавали большое количество голевых моментов и доминировали.

– А что касается контроля мяча?

– Все хотят контролировать мяч, но контроль ради контроля никому не нужен. Нужно контролировать мяч, для того чтобы создавать моменты и забивать. А как это позволит сделать тебе соперник? Конечно, мы будем строить игру, исходя из каждого конкретного соперника. Если команда сильнее нас, значит будем строить игру от обороны.

– Болельщикам важно, как будет играть команда: владея мячом, сама задавая темп или от обороны? Есть команды, которые не смотрят на соперника и навязывают свой, атакующий стиль.

– Чтобы навязать, нужно иметь определенных исполнителей, которые мало ошибаются, умеют в стрессовой ситуации быстро работать с мячом, не теряя его. А это не так-то просто, поэтому я и говорю об усилении. Что касается контроля мяча: играли мы с «Локомотивом» в полуфинале Кубка, и доминировали, и создали большее количество моментов, но проиграли 0:1. Поэтому здесь все определяет результат. Если мы будем владеть мячом 30 процентов времени, но при этом выигрывать – все будут довольны.

– То, что «Уфа» довольно часто в последних играх чемпионата забивала на последних минутах, на флажке – это совпадение или нет?

– Вы знаете, что до матча с «Крыльями Советов» мы вообще не забивали мячи в начале матча. Тогда играли агрессивно, забили мяч. И в концовке матча тоже. Но то, о чем вы говорите – демонстрирует волю к победе, к результату. При любом ходе матча ребята не опускают руки и играют с первой до последней минуты. И от соперника тоже зависит: если ему нужно идти вперед – он оголяет тылы... Но нужно отдать должное и ребятам, которые играют до конца. Добиваться результата в самой концовке – это очень важный аспект, который характеризует настрой и дух команды.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
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