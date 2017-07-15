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  • Каррера рад выигрышу Суперкубка России, но недоволен «некоторыми деталями»

Каррера рад выигрышу Суперкубка России, но недоволен «некоторыми деталями»

15 июля 2017, 01:09
6

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч за Суперкубок России, который его команда со счетом 2:1 выиграла у московского «Локомотива». По словам итальянца, несмотря на победу, есть вещи, которыми он по этой игре недоволен.

«Мы знали, что они будут так играть, мы всю неделю готовились к этому матчу. Мы провели хороший матч против хорошей команды. Был интересный матч. Мы знали, что будет нелегко. Я недоволен многими деталями, но также есть вещи, которые порадовали меня.

Конечно, физическая форма не на высшем уровне, потому что это начало сезона. Но я хочу порадоваться за свою команду, потому что они заслуженно выиграли этот трофей. Мы победили, это самое главное», – сказал наставник.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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BRO_football
1500070517
Надо было всё-таки голевой штрафной не назначать. Ведь мы столько денег заплатили Безбородову. Вот чем недоволен Каррера.
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Диктор
1500091768
Все правильно-победа это главное.
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Сибирь за Спартак
1500095739
Нравится мне его линия только на победу - или 3 очка, или ничего. За ничейками не гонится.
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Svoysvoemubrat
1500096107
Впереди много сумбура, лишних пасов. Очень надеюсь, что наконец заиграет по-настоящему Мельгарехо.
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Одинокий волк Маквейд
1500096374
Главное, что Каррера видит недостатки, а не еще один трофей в музее.
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