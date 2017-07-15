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    Каррера рад выигрышу Суперкубка России, но недоволен «некоторыми деталями»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч за Суперкубок России, который его команда со счетом 2:1 выиграла у московского «Локомотива». По словам итальянца, несмотря на победу, есть вещи, которыми он по этой игре недоволен.

    «Мы знали, что они будут так играть, мы всю неделю готовились к этому матчу. Мы провели хороший матч против хорошей команды. Был интересный матч. Мы знали, что будет нелегко. Я недоволен многими деталями, но также есть вещи, которые порадовали меня.

    Конечно, физическая форма не на высшем уровне, потому что это начало сезона. Но я хочу порадоваться за свою команду, потому что они заслуженно выиграли этот трофей. Мы победили, это самое главное», – сказал наставник.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2017 01:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 июля 2017, 08:26

      Главное, что Каррера видит недостатки, а не еще один трофей в музее.

      8
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 15 июля 2017, 08:21

      Впереди много сумбура, лишних пасов. Очень надеюсь, что наконец заиграет по-настоящему Мельгарехо.

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 июля 2017, 08:15

      Нравится мне его линия только на победу - или 3 очка, или ничего. За ничейками не гонится.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2017, 07:09

      Все правильно-победа это главное.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 июля 2017, 01:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо было всё-таки голевой штрафной не назначать. Ведь мы столько денег заплатили Безбородову.
      Вот чем недоволен Каррера.

      -13
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Klaido 16 июля 2017, 19:29

      Согласен. Почему-то всегда у кого много денег, тому подыгрывают судьи и в итоге он становится чемпионом страны. Раньше это был ЦСКА, потом немного Зенит, а теперь настал черёд Спартака.

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