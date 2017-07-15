Каррера рад выигрышу Суперкубка России, но недоволен «некоторыми деталями»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч за Суперкубок России, который его команда со счетом 2:1 выиграла у московского «Локомотива». По словам итальянца, несмотря на победу, есть вещи, которыми он по этой игре недоволен.

«Мы знали, что они будут так играть, мы всю неделю готовились к этому матчу. Мы провели хороший матч против хорошей команды. Был интересный матч. Мы знали, что будет нелегко. Я недоволен многими деталями, но также есть вещи, которые порадовали меня.

Конечно, физическая форма не на высшем уровне, потому что это начало сезона. Но я хочу порадоваться за свою команду, потому что они заслуженно выиграли этот трофей. Мы победили, это самое главное», – сказал наставник.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.