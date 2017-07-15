Промес – лучший игрок матча за Суперкубок России

Атакующий игрок московского «Спартака» Квинси Промес признан РФПЛ лучшим футболистом матча за Суперкубок России, завершившегося 15 июля викторией красно-белых над московским «Локомотивом» (2:1). Голландец отметился победным голом в ворота железнодорожников.

Взятый Суперкубок стал для москвичей первым в истории. Предыдущие три матча за этот трофей красно-белые проиграли.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.