Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес – лучший игрок матча за Суперкубок России

    Атакующий игрок московского «Спартака» Квинси Промес признан РФПЛ лучшим футболистом матча за Суперкубок России, завершившегося 15 июля викторией красно-белых над московским «Локомотивом» (2:1). Голландец отметился победным голом в ворота железнодорожников.

    Взятый Суперкубок стал для москвичей первым в истории. Предыдущие три матча за этот трофей красно-белые проиграли.

    «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2017 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2017, 07:33

      Красавчик-отдавался игре весь-заслужил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 15 июля 2017, 01:05

      В Спартаке Промес нормально играет, а в Сборной что-то у них там не очень в отборе на ЧМ ладится...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 15 июля 2017, 00:49

      Антоха молодец, пахал весь матч!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11