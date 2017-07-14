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  • Непомнящий ждет проблем «Спартака» из-за «эффекта второго сезона»

Непомнящий ждет проблем «Спартака» из-за «эффекта второго сезона»

14 июля 2017, 10:16
9

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий сомневается, что «Спартак» отлично справится с давлением эффекта второго сезона. При этом он отметил, что также не ждет скачка от ЦСКА.

– Исходя из вашего опыта, скажите, как сильно затронет красно-белых «эффект второго сезона»? Впереди ведь Лига чемпионов…

– Команда так долго ждала это чемпионство! Я считаю, правильно, что они так праздновали. Не скажу, что отмечали слишком долго, ведь часть футболистов сразу влилась в ряды сборной. Если спартаковский настрой и кураж, которые были приобретены в прошлом сезоне, им удастся сохранить, то все будет в порядке. А если что-то пойдет не так…Синдром второго сезона существует, согласен с вами абсолютно. Здесь свою роль должны сыграть тренер и руководство. То, что будет давление, что болельщики от эйфории будут требовать от команды невероятного – это да. Но ведь такая поддержка и на подвиги поднимает команду. Справятся ли игроки с давлением? Признаюсь, у меня есть сомнения. Хотя может случиться так, что соперники позволят «Спартаку» продолжать куражиться.

– Какого скачка вы ожидаете от ЦСКА? Это второй по счету и первый полноценный сезон Виктора Гончаренко у руля команды.

– Знаете, никакого скачка от ЦСКА не жду. Армейский клуб силен тем, что там все идет равномерно, нет шараханий. В ЦСКА стабильность, которая исходит от руководства. В этом клубе все очень спокойно, по-рабочему. Команда справляется со своими проблемами и при это очень уверена и спокойна. Назвал бы это серьезностью. Там вратарь, защитники – это скала. Скоро Дзагоев к ним подтянется. А вот как будет выстраивать команду «Зенит», кто там станет лидером, я просто не знаю.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Непомнящий Валерий
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1500017896
Я уверен в победе Спартака.
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зенит ничто
1500018236
удачи и побед спартаку!и интересной борьбы в чемпионате!
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subbotaspartak
1500019288
Эффект второй сезон... Опять Чемпион.
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OfaZavr
1500020642
Посмотрим ещё какой у Зенита с Цска эффект будет. Одни всякий шлак собрали, другие вообще никого не купили.
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VVM1964
1500024915
ОДИН ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ( 16 ЛЕТ ЧЕРНОЙ ПОЛОСЫ ) ПРЕОДОЛЕЛИ ( А ОН ПОСЕРЬЕЗНЕЕ БУДЕТ ) И ЭТОТ ПРЕОДОЛЕЕМ .
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