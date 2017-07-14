Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» составит конкуренцию «Барселоне» в борьбе за защитника «Палмейраса»

    «Интер» продолжает искать усиление своего состава перед стартом предстоящего сезона, сообщает Sky Sport Italia. Скауты миланского клуба готовы побороться с «Барселоной» в споре за защитника «Палмейраса» Ери Мину. Спортивный директор итальянцев Пьеро Аузилио запросил информацию о 22-летнем колумбийце у итальянского агента Аллесандро Луччи.

    «Палмейраса» обязан будет предупредить «Барселону» о том, если им поступает предложение, которое превосходит их собственное.

    Мы давно следим за Миной. Это физически сильный игрок с мощным телосложением и ростом 195 см. При этом он весьма подвижен и умеет забивать голы.

    Пожалуй, если сравнивать его с итальянскими футболистами, то Мина напоминает мне Андреа Барцальи», – рассказал представитель футболиста Марио Маури.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне Мина уже отметился голом в чемпионате Бразилии, проведя восемь матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2017 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11