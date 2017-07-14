«Интер» составит конкуренцию «Барселоне» в борьбе за защитника «Палмейраса»

«Интер» продолжает искать усиление своего состава перед стартом предстоящего сезона, сообщает Sky Sport Italia. Скауты миланского клуба готовы побороться с «Барселоной» в споре за защитника «Палмейраса» Ери Мину. Спортивный директор итальянцев Пьеро Аузилио запросил информацию о 22-летнем колумбийце у итальянского агента Аллесандро Луччи.

«Палмейраса» обязан будет предупредить «Барселону» о том, если им поступает предложение, которое превосходит их собственное.

Мы давно следим за Миной. Это физически сильный игрок с мощным телосложением и ростом 195 см. При этом он весьма подвижен и умеет забивать голы.

Пожалуй, если сравнивать его с итальянскими футболистами, то Мина напоминает мне Андреа Барцальи», – рассказал представитель футболиста Марио Маури.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Мина уже отметился голом в чемпионате Бразилии, проведя восемь матчей.