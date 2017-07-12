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    Источник: «Манчестер Сити» купит 19-летнего защитника «Васку да Гамы»

    Защитник «Васку да Гамы» Дуглас Луис в летнее трансферное окно может перебраться в Англию. Как сообщается, 19-летнего футболиста намерен приобрести «Манчестер Сити». Сделка по игроку оценивается в 13 миллионов евро. Данная сумма может в будущем возрасти еще на шесть миллионов евро при условии, что защитник покажет определенные результаты в АПЛ. При этом манкунианцы намерены после покупки бразильца сразу передать его в аренду испанской «Жироне».

    В нынешнем сезоне Дуглас Луис провел в высшей лиге Бразилии 11 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Globo

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    12.07.2017 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 июля 2017, 08:50

      У Васку сейчас одна из самых дырявых оборон в Бразилии

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