Источник: «Манчестер Сити» купит 19-летнего защитника «Васку да Гамы»

Защитник «Васку да Гамы» Дуглас Луис в летнее трансферное окно может перебраться в Англию. Как сообщается, 19-летнего футболиста намерен приобрести «Манчестер Сити». Сделка по игроку оценивается в 13 миллионов евро. Данная сумма может в будущем возрасти еще на шесть миллионов евро при условии, что защитник покажет определенные результаты в АПЛ. При этом манкунианцы намерены после покупки бразильца сразу передать его в аренду испанской «Жироне».

В нынешнем сезоне Дуглас Луис провел в высшей лиге Бразилии 11 матчей, в которых забил один гол.