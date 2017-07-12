«Манчестер Юнайтед» готов платить Дайеру вдвое больше, чем в «Тоттенхеме»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщается, главным претендентом на 23-летнего футболиста является «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предлагают хавбеку более 140 тысячи фунтов стерлингов в неделею, что в два раза больше, чем он получает в составе «шпор». «Тоттенхэм» же не хотел бы пересматривать условия контракта с игроком, так как это приведет к дисбалансу в команде.

В прошедшем сезоне Дайер провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 36 матчей, в которых забил два гола и заработал шесть желтых карточек.