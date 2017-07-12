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    Радченко: «С таким составом у «Зенита» задача только одна — выиграть Лигу Европы»

    Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал активность клуба на трансферном рынке. По мнению ветерана, нынешний состав питерцев позволяет команде в предстоящем сезоне бороться за победу в Лиге Европы.

    «Мы увидели такую активность на трансферном рынке, какую не видели давно у «Зенита». Сейчас команда укрепилась очень прилично, у нас практически два состава, на каждой позиции по два очень хороших игрока. С таким составом, конечно, задача только одна — выиграть Лигу Европы. Но понятно, что руководство «Зенита» смотрит дальше — на Лигу чемпионов. В этом сезоне надо туда попадать, а затем демонстрировать в главном еврокубке, что мы и там способны занимать высокие места.

    Пришел новый главный тренер Манчини. Наверное, он не так долго был в команде, но это опытный специалист, который сам был футболистом. Видимо, какие-то наметки состава у него уже есть после проведенных сборов. Но кто выйдет в первом матче — это и для меня большая загадка, поскольку у нас очень много игроков. Но время еще есть. Могут быть и новые приобретения, и некоторые ребята могут уйти. Так что немного подождем», – заявил Радченко.

    Ранее в руководстве «Зенита» отметили, что клуб активно ищет на рыке центрального защитника.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 06:44
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июля 2017, 17:06

      А кто против? Лига Европы ваша,
      А наши по остальному пляшут.

      0
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      Рейтинг: +13

      dnestryane > subbotaspartak 13 июля 2017, 00:11

      ага ваши пляшут))с такими клубами как санкт галлен)))

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 июля 2017, 14:10

      Вдруг опять какой-нибудь Андерлехт попадётся?

      0
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      Рейтинг: +13

      dnestryane > vitvik 13 июля 2017, 00:11

      а вдруг спартаку санкт галлен попадется???
      или опять 1:18 будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      раптор62 12 июля 2017, 13:44

      уже слышали после покупки хулка с бонифацием
      всю европу напугали у всех коленки тряслись
      а получилось что вставили немытым по гланды
      и опять мечты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 июля 2017, 10:36

      Успехов Зениту в ЛЕ!!!

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 июля 2017, 10:18

      Максимум бронза, и то если повезёт с судьями)

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июля 2017, 10:07

      Давайте посмотрим сначала . Сколько было таких случаев, когда куча дорогих футболистов , а команда не играет ! Последний пример - Рубин .

      1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 09:45

      Конечно, Зенит скупил сильнейших игроков Европы, сильных клубов
      в ЛЕ не осталось. Зато остался Бздюба с Кокошей. У всех коленки трясутся. Выиграй для начала в Хабаре, говорливый ты наш.

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 июля 2017, 09:33

      Ахаха, как всегда зеньковские понты) Про Полуфинал ЛЧ и типо это "минимум" мы уже слышали) Про победы в ЛЕ или как минимум финал, мы тоже слышали. Только по факту оказывается что не хватающая звёзд с небес Бенфика и Андерлехт из раза в раз ставили зину на место, и продолжат ставить пока присутствуют вот такие левые и необоснованные понты...

      1
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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN > ivanthebest 12 июля 2017, 09:56

      при халке с витселем и гараем состав был посильнее - но,кроме выхода из группы,успехов не было в последнее время ...только и слышно - взяли уже всё,что можно - как-то уже даже неудобно за Зенит - а если нет?как манчина с фурсом и компанией обоснуют дикие финансовые вливания?ответ напрашивается-Зенит будут тянуть всеми доступными способами....

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > SPACE TRUCKIN 12 июля 2017, 10:03

      Картина напоминает вариант Динамо с их тратами... Там был мутный тип Аджоев, здесь Фурсенко... И там и там хорошая кормушка. Трансферы и трёп про выход это прикрытие, все мы понимаем для чего так Фурсенко .опу рвёт... Добрался до кормушки. Только как бы нынешние возгласы фанов зени и понты, не перешли в плачь по вылету через пару-тройку лет в ФНЛ...

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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN > ivanthebest 12 июля 2017, 10:27

      пока газпром - по совету друзей - кормит эту клику - зенит будет толкаться наверху...как это не печально...перемены возможны,но о политике не хочется...

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 12 июля 2017, 09:24

      Каждый сезон все говорят вот зенит должен выиграть и чемпионат и лигу европы. Прошлый год состав тоже был хороший. Что мешало??? И так же пару лет назад тоже самое.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2017, 09:21

      очередные бредни с таким составом,с таким каким? купили двух еще не известно каких аргентинцев думаю Рома не продала бы хорошего игрока, а другой еще молодой пока заиграет пройдет пару лет,а может и вообще не заиграет остальные игрочишки те же и пришли наши посредственные и с ними надо выиграть ЛЕ сейчас лакомый кусочек и для АПЛ и для итальянцев чтобы попасть в ЛЧ так что никто и ничего не ждет может только Фурсенко как всегда тешит себя иллюзиями

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