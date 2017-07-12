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  • Радченко: «С таким составом у «Зенита» задача только одна — выиграть Лигу Европы»

Радченко: «С таким составом у «Зенита» задача только одна — выиграть Лигу Европы»

12 июля 2017, 06:44
22

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал активность клуба на трансферном рынке. По мнению ветерана, нынешний состав питерцев позволяет команде в предстоящем сезоне бороться за победу в Лиге Европы.

«Мы увидели такую активность на трансферном рынке, какую не видели давно у «Зенита». Сейчас команда укрепилась очень прилично, у нас практически два состава, на каждой позиции по два очень хороших игрока. С таким составом, конечно, задача только одна — выиграть Лигу Европы. Но понятно, что руководство «Зенита» смотрит дальше — на Лигу чемпионов. В этом сезоне надо туда попадать, а затем демонстрировать в главном еврокубке, что мы и там способны занимать высокие места.

Пришел новый главный тренер Манчини. Наверное, он не так долго был в команде, но это опытный специалист, который сам был футболистом. Видимо, какие-то наметки состава у него уже есть после проведенных сборов. Но кто выйдет в первом матче — это и для меня большая загадка, поскольку у нас очень много игроков. Но время еще есть. Могут быть и новые приобретения, и некоторые ребята могут уйти. Так что немного подождем», – заявил Радченко.

Ранее в руководстве «Зенита» отметили, что клуб активно ищет на рыке центрального защитника.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Радченко Дмитрий
Комментарии (22)
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lekseij2007
1499833157
С каким с таким?! Этот состав может бороться за тройку в РФПЛ. Но не в Европе!!!!!!!!!!!
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Диктор
1499836583
Как были вы отстой-так и остались на прежнем уровне.
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acer2003
1499840335
Состав по личностям, давольно сильный, возможно , сильнейший в РФП Лиге.. Многое теперь зависит от Манчини
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Garrincha58
1499840519
очередные бредни с таким составом,с таким каким? купили двух еще не известно каких аргентинцев думаю Рома не продала бы хорошего игрока, а другой еще молодой пока заиграет пройдет пару лет,а может и вообще не заиграет остальные игрочишки те же и пришли наши посредственные и с ними надо выиграть ЛЕ сейчас лакомый кусочек и для АПЛ и для итальянцев чтобы попасть в ЛЧ так что никто и ничего не ждет может только Фурсенко как всегда тешит себя иллюзиями
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Алексей Гозиас
1499840648
Каждый сезон все говорят вот зенит должен выиграть и чемпионат и лигу европы. Прошлый год состав тоже был хороший. Что мешало??? И так же пару лет назад тоже самое.
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ivanthebest
1499841196
Ахаха, как всегда зеньковские понты) Про Полуфинал ЛЧ и типо это "минимум" мы уже слышали) Про победы в ЛЕ или как минимум финал, мы тоже слышали. Только по факту оказывается что не хватающая звёзд с небес Бенфика и Андерлехт из раза в раз ставили зину на место, и продолжат ставить пока присутствуют вот такие левые и необоснованные понты...
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Дядя Серёжа
1499841937
Конечно, Зенит скупил сильнейших игроков Европы, сильных клубов в ЛЕ не осталось. Зато остался Бздюба с Кокошей. У всех коленки трясутся. Выиграй для начала в Хабаре, говорливый ты наш.
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dok66
1499843278
Давайте посмотрим сначала . Сколько было таких случаев, когда куча дорогих футболистов , а команда не играет ! Последний пример - Рубин .
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Lev Aleks
1499843887
Максимум бронза, и то если повезёт с судьями)
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VIPded
1499845007
Успехов Зениту в ЛЕ!!!
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