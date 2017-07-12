Радченко: «С таким составом у «Зенита» задача только одна — выиграть Лигу Европы»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал активность клуба на трансферном рынке. По мнению ветерана, нынешний состав питерцев позволяет команде в предстоящем сезоне бороться за победу в Лиге Европы.

«Мы увидели такую активность на трансферном рынке, какую не видели давно у «Зенита». Сейчас команда укрепилась очень прилично, у нас практически два состава, на каждой позиции по два очень хороших игрока. С таким составом, конечно, задача только одна — выиграть Лигу Европы. Но понятно, что руководство «Зенита» смотрит дальше — на Лигу чемпионов. В этом сезоне надо туда попадать, а затем демонстрировать в главном еврокубке, что мы и там способны занимать высокие места.

Пришел новый главный тренер Манчини. Наверное, он не так долго был в команде, но это опытный специалист, который сам был футболистом. Видимо, какие-то наметки состава у него уже есть после проведенных сборов. Но кто выйдет в первом матче — это и для меня большая загадка, поскольку у нас очень много игроков. Но время еще есть. Могут быть и новые приобретения, и некоторые ребята могут уйти. Так что немного подождем», – заявил Радченко.

Ранее в руководстве «Зенита» отметили, что клуб активно ищет на рыке центрального защитника.