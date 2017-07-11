«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Дайера 60 миллионов

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер во время летнего трансферного окна может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово выделить на покупку 23-летнего англичанина 60 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. За «шпор» футболист выступает с 2014 года.

В прошедшем сезоне Дайер провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 36 матчей, в которых забил два гола и заработал шесть желтых карточек.