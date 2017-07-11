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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Дайера 60 миллионов

    Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер во время летнего трансферного окна может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово выделить на покупку 23-летнего англичанина 60 миллионов фунтов стерлингов.

    Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. За «шпор» футболист выступает с 2014 года.

    В прошедшем сезоне Дайер провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 36 матчей, в которых забил два гола и заработал шесть желтых карточек.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.07.2017 23:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 12 июля 2017, 22:20

      руки прочь)!

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