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  • Тошич сообщил, что у него есть варианты продолжения карьеры и в РФПЛ, и за рубежом

Тошич сообщил, что у него есть варианты продолжения карьеры и в РФПЛ, и за рубежом

11 июля 2017, 17:48
3

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в настоящее время продолжает переговоры с различными клубами. По словам 30-летнего игрока, у него есть варианты продолжения карьеры как в РФПЛ, так и в зарубежных чемпионатах.

Ранее появилась информация, что серб может перейти в тульский «Арсенал».

«Пока веду переговоры и ничего конкретного не могу сказать. Нахожусь в Сербии и занимаюсь со своим личным тренером. Надеюсь, что уже в ближайшее время станет ясно, где я продолжу карьеру. Рассматриваю варианты как в России, так и за рубежом.

О моем переходе скоро объявит тульский «Арсенал»? Не-не-не! Я не в России, а в Белграде. Я знаю, кого они объявят, но не могу сказать. Серб? Можете предположить и так, раз я знаю», – сказал Тошич.

Напомним, в начале июля Тошич и ЦСКА досрочно расторгли соглашение, действовавшее до лета 2018 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тошич Зоран
Комментарии (3)
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dok66
1499786735
В России маловероятно !
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xLINDAx
1499794913
Так..ну, начинается..хватит уже..давай в Арсенал, Европа не катит.
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himik2-62
1499803703
в партизан
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