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    Тошич сообщил, что у него есть варианты продолжения карьеры и в РФПЛ, и за рубежом

    Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в настоящее время продолжает переговоры с различными клубами. По словам 30-летнего игрока, у него есть варианты продолжения карьеры как в РФПЛ, так и в зарубежных чемпионатах.

    Ранее появилась информация, что серб может перейти в тульский «Арсенал».

    «Пока веду переговоры и ничего конкретного не могу сказать. Нахожусь в Сербии и занимаюсь со своим личным тренером. Надеюсь, что уже в ближайшее время станет ясно, где я продолжу карьеру. Рассматриваю варианты как в России, так и за рубежом.

    О моем переходе скоро объявит тульский «Арсенал»? Не-не-не! Я не в России, а в Белграде. Я знаю, кого они объявят, но не могу сказать. Серб? Можете предположить и так, раз я знаю», – сказал Тошич.

    Напомним, в начале июля Тошич и ЦСКА досрочно расторгли соглашение, действовавшее до лета 2018 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2017 17:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 июля 2017, 23:08

      в партизан

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 11 июля 2017, 20:41

      Так..ну, начинается..хватит уже..давай в Арсенал, Европа не катит.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июля 2017, 18:25

      В России маловероятно !

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