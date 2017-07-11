Тошич сообщил, что у него есть варианты продолжения карьеры и в РФПЛ, и за рубежом

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в настоящее время продолжает переговоры с различными клубами. По словам 30-летнего игрока, у него есть варианты продолжения карьеры как в РФПЛ, так и в зарубежных чемпионатах.

Ранее появилась информация, что серб может перейти в тульский «Арсенал».

«Пока веду переговоры и ничего конкретного не могу сказать. Нахожусь в Сербии и занимаюсь со своим личным тренером. Надеюсь, что уже в ближайшее время станет ясно, где я продолжу карьеру. Рассматриваю варианты как в России, так и за рубежом.

О моем переходе скоро объявит тульский «Арсенал»? Не-не-не! Я не в России, а в Белграде. Я знаю, кого они объявят, но не могу сказать. Серб? Можете предположить и так, раз я знаю», – сказал Тошич.

Напомним, в начале июля Тошич и ЦСКА досрочно расторгли соглашение, действовавшее до лета 2018 года.