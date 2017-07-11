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  • Венгер: «Хочу привести «Арсенал» к успеху в АПЛ и Лиге чемпионов»

Венгер: «Хочу привести «Арсенал» к успеху в АПЛ и Лиге чемпионов»

11 июля 2017, 16:57
5

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что намерен завоевать с «канонирами» титул АПЛ и выиграть Лигу чемпионов.

«Мне повезло построить очень долгую тренерскую карьеру, и я нацелен привести «Арсенал» к успеху в Премьер-лиге и, надеюсь, в Лиге чемпионов. Думаю, я так долго нахожусь в «Арсенале», потому что для меня важны клубные ценности. Одна из них – выигрывать трофеи. Нужно знать, кто мы, какова наша философия и использовать эту основу для будущих побед. Это то, чем я буду заниматься до конца своей карьеры», – сказал Венгер.

В прошлом сезоне красно-белые заняли пятое место в чемпионате Англии, а в Лиге чемпионов выбыли в первом же раунде плей-офф, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (5)
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pzdc.
1499783026
Не получится
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Аскорбин
1499783468
21 год ведешь к успеху и всего 3 чемпионства(при бешеных вложениях).Тебе по ходу сваливать надо или спросить у Раньери как он Лестер с нищенским бюджетом в чемпионы вывел
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Docentusa
1499787048
Мечты-мечты)))
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dok66
1499787277
Понятно , что хочется уйти красиво ! Но выигрыш АПЛ и ЛЧ - это из рода фантастики !
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Sarco999
1499788370
В АПЛ 4 место будет успехом , ну и традицией , а в ЛЧ 1/4 успехом будет ! Вперед Венгер я в тебя верю
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