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    Венгер: «Хочу привести «Арсенал» к успеху в АПЛ и Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что намерен завоевать с «канонирами» титул АПЛ и выиграть Лигу чемпионов.

    «Мне повезло построить очень долгую тренерскую карьеру, и я нацелен привести «Арсенал» к успеху в Премьер-лиге и, надеюсь, в Лиге чемпионов. Думаю, я так долго нахожусь в «Арсенале», потому что для меня важны клубные ценности. Одна из них – выигрывать трофеи. Нужно знать, кто мы, какова наша философия и использовать эту основу для будущих побед. Это то, чем я буду заниматься до конца своей карьеры», – сказал Венгер.

    В прошлом сезоне красно-белые заняли пятое место в чемпионате Англии, а в Лиге чемпионов выбыли в первом же раунде плей-офф, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

    Источник: ФК «Арсенал»

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    11.07.2017 16:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 11 июля 2017, 18:52

      В АПЛ 4 место будет успехом , ну и традицией , а в ЛЧ 1/4 успехом будет ! Вперед Венгер я в тебя верю

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июля 2017, 18:34

      Понятно , что хочется уйти красиво ! Но выигрыш АПЛ и ЛЧ - это из рода фантастики !

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 июля 2017, 18:30

      Мечты-мечты)))

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 11 июля 2017, 17:31

      21 год ведешь к успеху и всего 3 чемпионства(при бешеных вложениях).Тебе по ходу сваливать надо или спросить у Раньери как он Лестер с нищенским бюджетом в чемпионы вывел

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 11 июля 2017, 17:23

      Не получится

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