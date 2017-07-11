Венгер: «Хочу привести «Арсенал» к успеху в АПЛ и Лиге чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что намерен завоевать с «канонирами» титул АПЛ и выиграть Лигу чемпионов.

«Мне повезло построить очень долгую тренерскую карьеру, и я нацелен привести «Арсенал» к успеху в Премьер-лиге и, надеюсь, в Лиге чемпионов. Думаю, я так долго нахожусь в «Арсенале», потому что для меня важны клубные ценности. Одна из них – выигрывать трофеи. Нужно знать, кто мы, какова наша философия и использовать эту основу для будущих побед. Это то, чем я буду заниматься до конца своей карьеры», – сказал Венгер.

В прошлом сезоне красно-белые заняли пятое место в чемпионате Англии, а в Лиге чемпионов выбыли в первом же раунде плей-офф, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».