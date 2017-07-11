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    Уткин: «ФНЛ нахрен никому не нужна, поэтому там такая низкая посещаемость»

    Известный ведущий и журналист Василий Уткин высказал мнение насчет низкой посещаемости в ФНЛ в первом туре нового первенства. По его словам, первая российская лига не представляет никакого интереса для болельщиков.

    «Почему такая низкая посещаемость на старте ФНЛ? Потому, что она нахрен никому не нужна. Это не мое отношение, это цифры посещаемости.

    Вы пишете: «Для первой лиги у «Крыльев Советов» семь тысяч – хорошая посещаемость». Вы знаете, это надо еще умудриться. Кто те идиоты, которые при бюджете «Крыльев», а он в два раза больше, чем у «Урала», больше, чем у «Амкара», умудряются второй раз за три года ронять команду в первый дивизион?

    Семь тысяч для «Крыльев» – это катастрофа. На «Крылья», даже когда они боролись за выживание, но при этом показывали достойную игру и характер, ходил почти полный стадион», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    11.07.2017 14:46
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 июля 2017, 23:40

      Эхо Москвы любит таких, как Вася, обиженных. У Васи говнеца много.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 июля 2017, 15:41

      даже бомбардир показывает что ФНЛ не интересен - 2 тур прошел, а в таблице у 4 команд только инфа обновилась... сутки уже прошли, а воз и ныне там...

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 14 июля 2017, 21:36

      Посещаемость есть там где именно играют в футбол-а не решают вопросы ...когда Крыльями занимались профессионалы каждый в своем деле и футболисты знали за что они играют ( а не как сейчас -для каждого первого сотрудника клуба и футболиста это тупо работа, а для руководства еще и прибыльный только для них бизнес) тогда и ходили на стадион....а сейчас зрителю на что смотреть то ходить? вернется если с Тихоновым футбол на поле Металлурга и вернется 15-25 000 зрителей на любого соперника

      0
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 12 июля 2017, 10:48

      Это РПФЛ фигня.. Главное, за свой колхоз болеть...

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 июля 2017, 19:39

      Вася запустил не утку - гуся.
      Не одобряю. Порося.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 июля 2017, 18:38

      Срочно нужно переходить на систему "осеньзима---зимавесна"(летом отдыхаем),чтобы заполнить стадионы ,футболистам разрешить играть в "валенках и фуфайках",а зрителям разрешить с собой по "пол/литра" чтоб "сопли не замёрзли", тогда болельщик будет спрашивать нет ли лишнего билетика на" шоу- футбола"

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 июля 2017, 18:21

      Интересное рассуждения человека - если так рассуждать машины ниже мерса не выпускать - велосипеды вообще запретить и кто он после этого -я провинсионал у нас есть городская команда я хожу смотрю ее игру болею за нее а по уткину кому она нужна закрыть да и все - да и сельские клубы закрыть они не тянут до большего театра кому они нужный - одним словом идиотическое мышление

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      Рейтинг: +125

      КВ 30 11 июля 2017, 17:54

      Лет 15 назад ходил на матчи волгаря разговоры были о выходе в премьер лигу стадион собирал до 24000 человек, но потом губернатор заявил что Прем.лигу не потянем в финансах и народ перестал ходить сейчас 2000-3000 человек на стадионе. Сама атмосфера внутри стадиона другая, скучная.

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 июля 2017, 17:35

      просто он реалистичный писсимист

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 11 июля 2017, 17:30

      Тут он прав...

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