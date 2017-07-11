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  • Уткин: «ФНЛ нахрен никому не нужна, поэтому там такая низкая посещаемость»

Уткин: «ФНЛ нахрен никому не нужна, поэтому там такая низкая посещаемость»

11 июля 2017, 14:46
31

Известный ведущий и журналист Василий Уткин высказал мнение насчет низкой посещаемости в ФНЛ в первом туре нового первенства. По его словам, первая российская лига не представляет никакого интереса для болельщиков.

«Почему такая низкая посещаемость на старте ФНЛ? Потому, что она нахрен никому не нужна. Это не мое отношение, это цифры посещаемости.

Вы пишете: «Для первой лиги у «Крыльев Советов» семь тысяч – хорошая посещаемость». Вы знаете, это надо еще умудриться. Кто те идиоты, которые при бюджете «Крыльев», а он в два раза больше, чем у «Урала», больше, чем у «Амкара», умудряются второй раз за три года ронять команду в первый дивизион?

Семь тысяч для «Крыльев» – это катастрофа. На «Крылья», даже когда они боролись за выживание, но при этом показывали достойную игру и характер, ходил почти полный стадион», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. ФНЛ Уткин Василий
Комментарии (31)
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Юрэс
1499774364
Ну если ЧЕСТНО, то у НАРОДА большие проблемы с БАБКАМИ Ну не до футбола на перефирии в 1 дивизионе
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sidul1
1499774615
Кремлевский выдвиженец Мутко делает все,что бы и на игры РПФЛ болельщики забыли дорогу.Отчет о проделанной работе которого скоро объявят народу,НОВЫЙ ЛИМИТ.Не нужны нам санкции из вне,их сами Мутки придумают.Вперед Россия!
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сапёр75
1499774938
ну и нахрена так высказываться ?
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aurora5858
1499775764
Вторая лига точно никому не нужна..Но если ее уберут-то болельщики вымрут окончательно.
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Lev Aleks
1499777265
Блин эта свинота противноподобная надоел уже.....а то, что на ФНЛ никто не ходит это виноваты и команды и чиновники и менталитет в целом.
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лёха72
1499777656
ты вроде тоже ни кому не нужен
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А Л Е К С А Н Д Р К
1499779916
Пик Васиной карьеры - 25 октября 2011 года в нетрезвом виде провёл эфир радиопередачи «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы»
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multiscan
1499780747
Население городов, клубы которых играют в ФНЛ, за исключением Москвы и Питера, составляет в сумме примерную численность населения Москвы. Но Москва одна(ну, ещё Питер), а остальных городов - 15! Среди этих 15 - 5 городов с населением чуть больше миллиона, 5 - не дотягивают до 500 тысяч. В Дзержинском население составляет около 230 тысяч! Местный стадион - 700 мест! Уткин же, популярность определяет по московским меркам и по московским зарплатам. Численность населения, маленькие зарплаты, но московские цены на билеты и, отчасти, уровень игры команд и влияют на посещаемость.
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КВ 30
1499784844
Лет 15 назад ходил на матчи волгаря разговоры были о выходе в премьер лигу стадион собирал до 24000 человек, но потом губернатор заявил что Прем.лигу не потянем в финансах и народ перестал ходить сейчас 2000-3000 человек на стадионе. Сама атмосфера внутри стадиона другая, скучная.
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Zlatan2718
1499845730
Это РПФЛ фигня.. Главное, за свой колхоз болеть...
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