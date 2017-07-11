Уткин: «ФНЛ нахрен никому не нужна, поэтому там такая низкая посещаемость»

Известный ведущий и журналист Василий Уткин высказал мнение насчет низкой посещаемости в ФНЛ в первом туре нового первенства. По его словам, первая российская лига не представляет никакого интереса для болельщиков.

«Почему такая низкая посещаемость на старте ФНЛ? Потому, что она нахрен никому не нужна. Это не мое отношение, это цифры посещаемости.

Вы пишете: «Для первой лиги у «Крыльев Советов» семь тысяч – хорошая посещаемость». Вы знаете, это надо еще умудриться. Кто те идиоты, которые при бюджете «Крыльев», а он в два раза больше, чем у «Урала», больше, чем у «Амкара», умудряются второй раз за три года ронять команду в первый дивизион?

Семь тысяч для «Крыльев» – это катастрофа. На «Крылья», даже когда они боролись за выживание, но при этом показывали достойную игру и характер, ходил почти полный стадион», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».