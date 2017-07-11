Ещенко: «Для защитника 33 года – не критичный возраст. Чувствую я себя хорошо и надеюсь максимально помочь «Спартаку»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко не переживает по поводу того, что красно-белые не продлили с ним контракт по завершении сезона. 33-летний игрок считает, что за стол переговоров с руководством клуба можно будет сесть по истечении нынешнего соглашения, которое завершится следующим летом.

– С вами не стали продлевать контракт… У вас есть объяснение, почему?

– Ни для кого не секрет, что у меня контракт «1+1». Собственно, еще год я смогу поиграть. Скажу, что все условия выполняются, и никаких претензий у меня ни к кому нет. Если будущий сезон отыграю на уровне, дальше обсудим с руководством, что и как. Пока действует то соглашение, которое я заключил в прошлом году.

– Учитывая ваш возраст, считаете ли вы, что предстоящий сезон – самый важный для вас? То есть если вы покинете «Спартак», то, как говорится, громко хлопнув дверью?

– Такие мысли были. Но у меня нет цели громко хлопнуть дверью. Скорее мне бы хотелось как можно дольше играть в «Спартаке». И в данном смысле, конечно, этот сезон будет определяющим. Для защитника 33 года – не критичный возраст. Чувствую я себя хорошо и надеюсь помочь команде максимально.