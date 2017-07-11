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    Ещенко: «Для защитника 33 года – не критичный возраст. Чувствую я себя хорошо и надеюсь максимально помочь «Спартаку»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко не переживает по поводу того, что красно-белые не продлили с ним контракт по завершении сезона. 33-летний игрок считает, что за стол переговоров с руководством клуба можно будет сесть по истечении нынешнего соглашения, которое завершится следующим летом.

    – С вами не стали продлевать контракт… У вас есть объяснение, почему?

    – Ни для кого не секрет, что у меня контракт «1+1». Собственно, еще год я смогу поиграть. Скажу, что все условия выполняются, и никаких претензий у меня ни к кому нет. Если будущий сезон отыграю на уровне, дальше обсудим с руководством, что и как. Пока действует то соглашение, которое я заключил в прошлом году.

    – Учитывая ваш возраст, считаете ли вы, что предстоящий сезон – самый важный для вас? То есть если вы покинете «Спартак», то, как говорится, громко хлопнув дверью?

    – Такие мысли были. Но у меня нет цели громко хлопнуть дверью. Скорее мне бы хотелось как можно дольше играть в «Спартаке». И в данном смысле, конечно, этот сезон будет определяющим. Для защитника 33 года – не критичный возраст. Чувствую я себя хорошо и надеюсь помочь команде максимально.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2017 13:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2017, 17:57

      Главное надёжная игра.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 июля 2017, 17:44

      Неплохой защитник, не без изъяна, но вполне нормальный! Одно жалко что пришел в команду уже в возрасте, но отыграть еще несколько сезонов может! Но скорее всего на его место уже ищут более сильного игрока! Но все равно желаю ему удачи и жду в этом сезоне хорошей игры!

      2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 11 июля 2017, 16:11

      удачи

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 11 июля 2017, 14:42

      Играй ещё года 3-4.
      Удачи Спартаку в этом сезоне и в ближайших 3-х - 4-х.

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