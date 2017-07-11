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  • Ещенко: «Для защитника 33 года – не критичный возраст. Чувствую я себя хорошо и надеюсь максимально помочь «Спартаку»

Ещенко: «Для защитника 33 года – не критичный возраст. Чувствую я себя хорошо и надеюсь максимально помочь «Спартаку»

11 июля 2017, 13:44
4

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко не переживает по поводу того, что красно-белые не продлили с ним контракт по завершении сезона. 33-летний игрок считает, что за стол переговоров с руководством клуба можно будет сесть по истечении нынешнего соглашения, которое завершится следующим летом.

– С вами не стали продлевать контракт… У вас есть объяснение, почему?

– Ни для кого не секрет, что у меня контракт «1+1». Собственно, еще год я смогу поиграть. Скажу, что все условия выполняются, и никаких претензий у меня ни к кому нет. Если будущий сезон отыграю на уровне, дальше обсудим с руководством, что и как. Пока действует то соглашение, которое я заключил в прошлом году.

– Учитывая ваш возраст, считаете ли вы, что предстоящий сезон – самый важный для вас? То есть если вы покинете «Спартак», то, как говорится, громко хлопнув дверью?

– Такие мысли были. Но у меня нет цели громко хлопнуть дверью. Скорее мне бы хотелось как можно дольше играть в «Спартаке». И в данном смысле, конечно, этот сезон будет определяющим. Для защитника 33 года – не критичный возраст. Чувствую я себя хорошо и надеюсь помочь команде максимально.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (4)
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VSt
1499773349
Играй ещё года 3-4. Удачи Спартаку в этом сезоне и в ближайших 3-х - 4-х.
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спартак спартаков1
1499778699
удачи
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Опорник84
1499784289
Неплохой защитник, не без изъяна, но вполне нормальный! Одно жалко что пришел в команду уже в возрасте, но отыграть еще несколько сезонов может! Но скорее всего на его место уже ищут более сильного игрока! Но все равно желаю ему удачи и жду в этом сезоне хорошей игры!
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OfaZavr
1499785024
Главное надёжная игра.
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