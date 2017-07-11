Стрепетов не удивлен большим оттоком футболистов из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов проанализировал трансферную политику клуба при новом главном тренере Роберто Манчини. По его словам, он не удивлен большим оттоком футболистов, которые были куплены с согласия Мирчи Луческу.

— Думаю, ни один специалист не назовет стартового состава «Зенита». Может, и Роберто Манчини его еще не знает. Мы видим, как новый тренер скрупулезно изучает игроков, наверняка он думает о долгом перелете на Дальний Восток, как перенесут его прежде всего иностранцы. К тому же «Зенит» продолжает приобретать игроков. Кто-то из них может выйти на игру в Хабаровске.

— У Мирчи Луческу на сборах тоже было много игроков, и мы говорили, что это не очень хорошо. Пора, дескать, наигрывать состав.

— Луческу так и не определился с составом. В этом была его проблема. У Манчини не такой большой список игроков. Мы знаем фамилии тех, кого «Зенит» отдает в другие клубы. Их набирается семь-восемь. Они понимают, что не попадают в обойму тренера. Манчини, в свою очередь, видит костяк, на который будет опираться.

— Среди тех, от кого отказывается «Зенит», Молло, Эрнани, Цаллагов, плоды последней селекции. Это не странно?

— Когда приглашались эти футболисты, было много вопросов. Почему, например, Цаллагов? Молло блестяще играл в «Крыльях Советов». Не покинь он команду, она наверняка осталась бы в Премьер-лиге. Сам француз не получил практики в «Зените». Все последние решения исходят от главного тренера и спортивного директора клуба. То, что именно эти игроки не пригодились Манчини, меня не удивило. Они и при Луческу получали мало игрового времени. Сказать, что кто-то из них понравился болельщикам, тоже нельзя.

— Необычно, что клуб покинут игроки, которых только недавно купили.

— Это вопросы к селекционному отделу, предыдущему тренерскому штабу. Все приобретения были сделаны с согласия Луческу. Футболистам выдавались авансы. Но получилось так, что они не соответствуют требованиям Манчини.

— Юсупов продолжит карьеру в «Ростове», Мак вернулся в греческий ПАОК.

— Симпатизировал Юсупову, когда он играл за московское «Динамо». В «Зените» себя не проявил. Имел моменты, но не реализовывал. Значит, нервничал. Уверен, в другой команде Юсупов может играть на уровне лидеров. По Маку есть удивление. Конкуренты у него сильные — Кокорин, Шатов. Значит, Манчини не видел словака в игровой схеме.