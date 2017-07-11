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  • Стрепетов не удивлен большим оттоком футболистов из «Зенита»

Стрепетов не удивлен большим оттоком футболистов из «Зенита»

11 июля 2017, 06:32
2

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов проанализировал трансферную политику клуба при новом главном тренере Роберто Манчини. По его словам, он не удивлен большим оттоком футболистов, которые были куплены с согласия Мирчи Луческу.

— Думаю, ни один специалист не назовет стартового состава «Зенита». Может, и Роберто Манчини его еще не знает. Мы видим, как новый тренер скрупулезно изучает игроков, наверняка он думает о долгом перелете на Дальний Восток, как перенесут его прежде всего иностранцы. К тому же «Зенит» продолжает приобретать игроков. Кто-то из них может выйти на игру в Хабаровске.

— У Мирчи Луческу на сборах тоже было много игроков, и мы говорили, что это не очень хорошо. Пора, дескать, наигрывать состав.

— Луческу так и не определился с составом. В этом была его проблема. У Манчини не такой большой список игроков. Мы знаем фамилии тех, кого «Зенит» отдает в другие клубы. Их набирается семь-восемь. Они понимают, что не попадают в обойму тренера. Манчини, в свою очередь, видит костяк, на который будет опираться.

— Среди тех, от кого отказывается «Зенит», Молло, Эрнани, Цаллагов, плоды последней селекции. Это не странно?

— Когда приглашались эти футболисты, было много вопросов. Почему, например, Цаллагов? Молло блестяще играл в «Крыльях Советов». Не покинь он команду, она наверняка осталась бы в Премьер-лиге. Сам француз не получил практики в «Зените». Все последние решения исходят от главного тренера и спортивного директора клуба. То, что именно эти игроки не пригодились Манчини, меня не удивило. Они и при Луческу получали мало игрового времени. Сказать, что кто-то из них понравился болельщикам, тоже нельзя.

— Необычно, что клуб покинут игроки, которых только недавно купили.

— Это вопросы к селекционному отделу, предыдущему тренерскому штабу. Все приобретения были сделаны с согласия Луческу. Футболистам выдавались авансы. Но получилось так, что они не соответствуют требованиям Манчини.

— Юсупов продолжит карьеру в «Ростове», Мак вернулся в греческий ПАОК.

— Симпатизировал Юсупову, когда он играл за московское «Динамо». В «Зените» себя не проявил. Имел моменты, но не реализовывал. Значит, нервничал. Уверен, в другой команде Юсупов может играть на уровне лидеров. По Маку есть удивление. Конкуренты у него сильные — Кокорин, Шатов. Значит, Манчини не видел словака в игровой схеме.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан Юсупов Артур Цаллагов Ибрагим Мак Роберт Эрнани Луческу Мирча Манчини Роберто
Комментарии (2)
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baddy
1499758302
Какой там отток, там приток!!!
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paracetamol
1499764052
Луческу определился с составом, но этот состав оказался самым куевым за последние годы. Как и тренер, впрочем.
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