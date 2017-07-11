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  • «Спартак» отказался возвращать Дзюбу, экс-игрок «Краснодара» повесился – в главных событиях прошедших суток

«Спартак» отказался возвращать Дзюбу, экс-игрок «Краснодара» повесился – в главных событиях прошедших суток

11 июля 2017, 07:00
8

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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семёнычев
1499746567
Спартак отказался возвращать и Спартак отказался взять обратно- две большие разницы!!!
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svasiliy
1499755063
И правильно. Зачем этот игрочишка? Он же в Зенит убежал за бабками и потом только и делал что "обсерал" Спартак...
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a-rakhmatov
1499756665
Дзюба временно завис....вероятно Курбан Бердыев его заберет в Рубин и реанимирует его как форварда, даст ему второе дыхание)))
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baddy
1499757567
Какой дурак будет платить этому дереву его з/п ? Неужели в Казани нападающих нет?
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Евгений Лесников
1499766599
Артём ,может, и игрок хороший,и человек нормальный,...но он не знает ,наверно,про замечательную русскую поговорку-"Не плюй в колодец,из него тебе придется воды попить ..." И еще-"Язык мой-враг мой ! "....
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nik55
1499768272
полный бред---Спартак и с доплатой его не возьмет
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лёха72
1499777297
кому он нужен он же дерево
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