«Спартак» отказался возвращать Дзюбу, экс-игрок «Краснодара» повесился – в главных событиях прошедших суток

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2017 07:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +382

      лёха72 11 июля 2017, 15:48

      кому он нужен он же дерево

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      Рейтинг: +8019

      nik55 11 июля 2017, 13:17

      полный бред---Спартак и с доплатой его не возьмет

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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 11 июля 2017, 12:49

      Артём ,может, и игрок хороший,и человек нормальный,...но он не знает ,наверно,про замечательную русскую поговорку-"Не плюй в колодец,из него тебе придется воды попить ..." И еще-"Язык мой-враг мой ! "....

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      Рейтинг: +111

      baddy 11 июля 2017, 10:19

      Какой дурак будет платить этому дереву его з/п ? Неужели в Казани нападающих нет?

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 июля 2017, 10:04

      Дзюба временно завис....вероятно Курбан Бердыев его заберет в Рубин и реанимирует его как форварда, даст ему второе дыхание)))

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      Рейтинг: +70

      svasiliy 11 июля 2017, 09:37

      И правильно.
      Зачем этот игрочишка?
      Он же в Зенит убежал за бабками и потом только и делал что "обсерал" Спартак...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июля 2017, 07:16

      Спартак отказался возвращать и Спартак отказался взять обратно- две большие разницы!!!

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