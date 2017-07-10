Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В ЦСКА планируют усилить все линии

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что клуб ведет переговоры с иностранными футболистами, контракты с которыми могут быть подписаны уже после начала чемпионата России.

    «Работа ведется. Да, скоро чемпионат начинается. Но трансферное окно ведь не закрывается. Есть футболисты, которых ведут, но я их не могу называть. Иностранцы или российские футболисты? Иностранцы.

    Мы будем рады любому усилению в любую позицию. Нам не помешает ни нападающий, ни полузащитник, ни защитник. Сезон длинный, и футболисты тоже живые люди, которые травмируются и получают карточки. Необходимо, чтобы можно было в случае чего закрыть позицию в любой линии.

    На нападающих вообще всегда и везде большой спрос, и хороший форвард стоит дорого. Но в последнее время у нас появилась очень хорошая связка ВитиньоЧалов. Сейчас еще Оланаре восстанавливается после травмы. Он уже начал в полную силу тренироваться. Конечно, мы надеемся на эту тройку. У ЦСКА боеспособная линия нападения. Мы много забиваем», – сказал Онопко.

    По итогам прошлого сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2017 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 10 июля 2017, 11:57

      Никого не купят, каждый раз говорят, а не покупают, пока не начинаются реальные проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июля 2017, 11:14

      Вы хоть одного захудалого купите уже,а то во все линии.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 10:14

      Остатки подбирать будут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Hasanino 10 июля 2017, 09:41

      Особенно вратарской нужно

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 10 июля 2017, 09:41

      я не доверяю этому источнику)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 09:33

      Смелая ставка на указанную связку.... Здорово будет, если дадут гари и напополам голов 25-30 забьют!... Да в международных турнирах надо попадать и шороху навести!...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > insider_retro 10 июля 2017, 11:11

      Витиньо-Чалов может быть...Оланаре не потянет)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > insider_retro 11 июля 2017, 10:50

      Смелая, это точно. Потенциал у нее, конечно хороший - через 2-3 года, но вот прямо сейчас.. Посмотрим.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11