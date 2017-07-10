В ЦСКА планируют усилить все линии

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что клуб ведет переговоры с иностранными футболистами, контракты с которыми могут быть подписаны уже после начала чемпионата России.

«Работа ведется. Да, скоро чемпионат начинается. Но трансферное окно ведь не закрывается. Есть футболисты, которых ведут, но я их не могу называть. Иностранцы или российские футболисты? Иностранцы.

Мы будем рады любому усилению в любую позицию. Нам не помешает ни нападающий, ни полузащитник, ни защитник. Сезон длинный, и футболисты тоже живые люди, которые травмируются и получают карточки. Необходимо, чтобы можно было в случае чего закрыть позицию в любой линии.

На нападающих вообще всегда и везде большой спрос, и хороший форвард стоит дорого. Но в последнее время у нас появилась очень хорошая связка Витиньо – Чалов. Сейчас еще Оланаре восстанавливается после травмы. Он уже начал в полную силу тренироваться. Конечно, мы надеемся на эту тройку. У ЦСКА боеспособная линия нападения. Мы много забиваем», – сказал Онопко.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.