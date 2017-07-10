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В ЦСКА планируют усилить все линии

10 июля 2017, 09:06
9

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что клуб ведет переговоры с иностранными футболистами, контракты с которыми могут быть подписаны уже после начала чемпионата России.

«Работа ведется. Да, скоро чемпионат начинается. Но трансферное окно ведь не закрывается. Есть футболисты, которых ведут, но я их не могу называть. Иностранцы или российские футболисты? Иностранцы.

Мы будем рады любому усилению в любую позицию. Нам не помешает ни нападающий, ни полузащитник, ни защитник. Сезон длинный, и футболисты тоже живые люди, которые травмируются и получают карточки. Необходимо, чтобы можно было в случае чего закрыть позицию в любой линии.

На нападающих вообще всегда и везде большой спрос, и хороший форвард стоит дорого. Но в последнее время у нас появилась очень хорошая связка ВитиньоЧалов. Сейчас еще Оланаре восстанавливается после травмы. Он уже начал в полную силу тренироваться. Конечно, мы надеемся на эту тройку. У ЦСКА боеспособная линия нападения. Мы много забиваем», – сказал Онопко.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор
Комментарии (9)
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insider_retro
1499668423
Смелая ставка на указанную связку.... Здорово будет, если дадут гари и напополам голов 25-30 забьют!... Да в международных турнирах надо попадать и шороху навести!...
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Берёза В.
1499668865
я не доверяю этому источнику)
Ответить
Hasanino
1499668868
Особенно вратарской нужно
Ответить
Дядя Серёжа
1499670845
Остатки подбирать будут.
Ответить
Диктор
1499674470
Вы хоть одного захудалого купите уже,а то во все линии.
Ответить
Snek
1499677024
Никого не купят, каждый раз говорят, а не покупают, пока не начинаются реальные проблемы.
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